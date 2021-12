El gorrito-capucha convertido en viral y otras alternativas al clásico 'beanie' de lana

Es tiempo de abrigos largos, jerséis de cuello alto y botas con forro interior de efecto borreguito para hacer frente al frío. Junto a estos básicos poderosos, los complementos de invierno también se imponen como imprescindibles para el día a día. Y esta temporada parece que los diseños más especiales se convertirán en protagonistas de tu look: guantes de colores, bufandas XL y un amplio número de alternativas al clásico gorro de lana se han colado en el armario de las más estilosas. En este sentido, las boinas que adoraría Emily in Paris conquistarán a las amantes del chic parisino, mientras que los sombreros de pescador aptos para días de frío y lluvia prometen animar el look casual más sencillo. Sin embargo, si hay un accesorio de invierno que ha conseguido atrapar todas las miradas ese es el gorrito tipo capucha, un diseño visto en la pasarela de la mano de Miu Miu y convertido en hit de estilo del Street Style. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION estos y otros complementos que relevarán el clásico beanie de lana, al menos durante un tiempo.

