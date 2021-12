El fenómeno de los zapatos rojos de Meghan Markle que ahora cuestan un 60% menos

Han pasado varias semanas desde que Meghan Markle deslumbrara en Nueva York con su vestidazo rojo de Calorina Herrera. Un look de alto impacto que marcaba el regreso de la duquesa de Sussex a la alfombra roja, esta vez en el Intrepid Sea-Air-Space Museum con motivo de la 2021 Salute To Freedom Gala, que se celebró el pasado 10 de noviembre. El diseño en cuestión presentaba un cuerpo tipo corsé con fajín y un escote bastante pronunciado, así como una falda de estructura doble: en el interior, un modelo de tubo con abertura frontal, y superpuesta a éste, una falda acampanada que caía hasta el suelo rematando el diseño con una elegante cola. Sin embargo, uno de los detalles que más llamaron la atención del aplaudido look fueron los zapatos.

Un look con mensaje

El el mismo tono del vestido, el calzado elegido por Meghan era un diseño de Giuseppe Zanotti bautizado como Samia y presentaba un corte estilo salón destalonado con hebilla de pedrería en el lateral. Un modelo que llamó la atención por lo especial de su diseño, gracias al tejido satinado que coordinaba a la perfección con el vestido, y que ahora puedes encontrar rebajados con un 60% de descuento en la página web de la marca ( 795 334 euros). Y es que, aunque ésta no es la primera vez que la mujer de Harry recurre a un modelo en estos tonos, si se trata de una sus apuestas más atrevidas y elegantes. Toda una declaración de intenciones si tenemos en cuenta que este color, muy relacionado con el fuego, representa conceptos como el poder, la valentía y la fuerza.

También en marzo de 2020, la duquesa de Sussex escogió un look en clave 'total red' para asistir a su último evento en Londres como miembro de la Familia Real: el Festival de Música de Mountbatten. En aquella ocasión, sin embargo, su apuesta fue más recatada. El diseño en cuestión era un vestido de Safiyaa de líneas minimalistas, que presentaba un corte ligeramente adaptado a la silueta de Meghan -sin oprimir ni entallar- y destacaba por la falsa capa que cubría la parte superior de la prenda. De nuevo, en aquella ocasión optó por conjuntar la pieza principal con unos salones del mismo color. Un look ganador que ahora tú también puedes copiar.

