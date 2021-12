Los hijos de Reese Witherspoon, nuevos modelos estrella de Beyoncé

Si hace unos años nombres como el de Kate Moss, Cindy Crawford o Gwyneth Paltrow protagonizaban titulares y campañas de moda, ahora sus descendientes les toman el relevo. Una nueva generación de actrices, modelos y celebrities que llega pisando fuerte. Es el caso de Lila Moss, cuya carrera en el mundo de la moda está más que consolidada, Blue Ivy, que con solo 8 años consiguió su primera nominación a un Grammy o Deacon y Ava Phillippe, los hijos de Reese Witherspoon y Ryan Phillippe, que a sus 18 y 22 años respectivamente se han convertido en modelos gracias a la última campaña de la linea de moda de Beyoncé para Adidas.

Un nuevo paso en la carrera de Ava y Deacon Phillippe

Un paso más en la carrera de Ava, quien ya se inició en el mundo del modelaje allá por 2018 posando para Rodarte, firma para la que también desfilaría posteriormente. Deacon, por su parte, ha mostrado bastante interés por el mundo de la música. En 2020 lanzó su primer sencillo como productor, Long Run, cuyo videoclip protagonizó junto a la cantante Nina Nesbitt. De hecho, el joven cuenta con un estudio ubicado en la casa de su madre, donde crea sus propias canciones. Sin embargo, con este nuevo proyecto, el menor de los hermanos ha demostrado que posar ante las cámaras también se le da muy bien.

El increíble parecido de Ava Phillipe con su madre, Reese Witherspoon

Aunque el primer vídeo de la campaña, donde podíamos ver a los hijos de la actriz jugando al ping-pong, se lanzó el pasado miércoles 1 de diciembre, no ha sido hasta este fin de semana que hemos podido ver las primeras imágenes protagonizadas por la pareja. Instantáneas que han tenido muy buena acogida entre los seguidores de la marca, quienes destacan el enorme parecido de Ava con su madre. "Una rubia muy legal: el regreso de la heredera ya se está rodando 😭😭😭😭😭", "¡¡Es igual que su madre!!", o "Le ha robado la cara a Reese", son algunos de los comentarios que han dejado junto a las fotografías, asegurando también que "Ver a los hijos de Elle Wood en Halls of Ivy es el chute de serotonina que no sabía que necesitaba".

La nueva colección, en cuya campaña también participan Natalia Bryant -hija del fallecido Kobe Bryant-, la propia Beyoncé y sus hijas, Blue Ivy y Rumi, verá la luz de forma exclusiva el 9 de diciembre en la página web de Adidas. Y solo 24 horas despuñes, el 10 de diciembre, estará mundialmente disponible.