Si buscas unos vaqueros atemporales, este diseño de Blake Lively seguirá de moda dentro de una década

Los looks de alfombra roja de Blake Lively siempre hay que analizarlos hasta el mínimo elemento. La actriz suele ocultar los guiños más interesantes en detalles como la manicura (muchas veces con mensaje), o el calzado, tal y como demostró en una de sus útimas apariciones, cuando customizó unos lujosos tacones joya con un esmalte de uñas. En contraste, en sus conjuntos de calle se impone la comodidad, las tendencias desaparecen casi por completo para dejar paso a la versatilidad ilimitada de los básicos que todas tenemos en el fondo del armario. Así lo ha demostrado una vez más en su salida por las calles de Nueva York, donde ha sido fotografiada junto a Ryan Reynolds con los tejanos más atemporales.

Con el conjunto rápido al que todas sucumbimos cuando no sabemos qué ponernos, la intérprete se rinde al binomio de vaqueros y jersey de punto negro. Los tejanos son de talle medio y con efecto desgastado en la pernera, un detalle que ayuda a redondear las piernas y proporcionar cierta sensación de volumen. De corte recto, presentan una línea amplia aunque no oversize, siendo la compra perfecta para las chicas que quieren ir cómodas sin apostar por creaciones en clave XL. El jersey básico de cuello alto, firmado por la marca Oak+Fort, es el perfecto aliado para completar este look urbano que nunca pasa de moda.

El toque de tendencia lo encontramos en el calzado. Blake combate el frío de Nueva York con unos botines de cordones de Christian Louboutin. Se trata de un modelo de piel con suela de plataforma y tacón ancho perfecto para sumar centímetros de altura sin renunciar a la comodidad. Para romper con la sencillez de esta mezcla atemporal, ha culminado el vestuario con un original bolso de tweed de Chanel decorado con detalles joyas.

- Desciframos los mensajes ocultos del videoclip de Taylor Swift que ha dirigido Blake Lively

No es la primera vez que Blake Lively elige unos botines de cordones para el día a día. De hecho, este tipo de zapato se ha convertido en una de sus apuestas seguras para la temporada. Hace solo unos días podíamos verla también en las calles de Nueva York con un look relajado de vaqueros y camisa fluida. Unos botines de inspiración alpina funcionaron como la alternativa ideal a las zapatillas en los meses fríos. Con cordones blancos y hebilla al tobillo, son de Gucci y presentan un tacón bajo, aunque no absolutamente plano.