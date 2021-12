Desvelamos el genial truco de Carlota Casiraghi para llevar tacones todos los días

Entre los trajes de Alta Costura, la amplia colección de joyas históricas y los maravillosos bolsos que habitan en el vestidor de las aristócratas, también hay lugar para piezas más atrevidas y que marcan la diferencia, como es el caso de Carlota Casiraghi. Su pasión desde pequeña por el mundo de la moda y la estrecha relación que mantiene con los directores creativos de las marcas más legendarias, la ha convertido en todo un referente al que seguir. Por eso no hay aparición pública en la que su acertado estilismo no sea comentado e incluso imitado en todas las partes del mundo. Pero en este caso te desvelaremos uno de los trucos más interesantes que utiliza cuando se calza varios centímetros de tacón.

¿Cuántas veces has dudado a la hora de decantarte por un modelo de zapato u otro para ir a una fiesta o evento? Pues atención, porque el conjunto que ha llevado la nieta de la inolvidable princesa Grace Kelly en la nueva entrega del club de lectura más lujoso del momento, te ayudará a resolver esta ecuación de estilo. Olvídate de las bailarinas, mocasines e incluso las botas, porque hay un diseño que pasará a ser tu favorito, y no solo por su gran belleza, también por su gran comodidad.

El secreto de estilo de Carlota Casiraghi

Con un total look de Chanel, maison de la que es embajadora, ha confirmado que la elegancia y sobriedad es la clave para un estilismo de diez, sea la tendencia que sea. Enfundada en un top ceñido y pantalones de pinzas negros, le ha añadido una preciosa chaqueta corta de tweed que combina dos de los colores más sobrios -azul y negro- que el modista Yves Saint Laurent aprobaría; pero sus tacones son sin lugar a dudas la pieza protagonista, te contamos el por qué.

No es la primera ocasión que la royal monagesca se sube a un zapato con el original tacón triangular invertido, sí, como lees. Esta brillante idea geométrica y tan fotogénica donde el pie reposa sobre una base más amplia que poco a poco va afinándose, es el secreto que comparte con otras expertas en materia para así poder llevar durante largas horas al día los tacones, sin necesidad de llevar unos de recambio. Aunque los expertos recomiendan optar por un modelo en torno a los dos y cuatro centímetros, los de Carlota no superan los 9, pero sí siguen una de las pautas más famosas: que el tacón no sea muy estrecho. Y es que cuanto más alto y fino es, peor son las consecuencias que pueden afectar a la espalda y pies. ¿Te sumas a esta genial estrategia estilística?