Todas las razones por las que no debes perder la pista a la actriz Rachel Zegler

La última Gala MET -celebrada en septiembre y donde Kim Kardashian llevó el look más comentado de la temporada- también nos dejó una decena de rostros de la Generación Z que, poco a poco, se han hecho hueco en el mundo de la moda, el cine y la música. Entre las invitadas más sensacionales de la mediática cita, hubo una que despuntó con un diseño de Alta Costura de la maison Dior que ya vimos en la colección primavera-verano 2021. Hablamos de Rachel Zegler y deberías quedarte con tu nombre porque en muy poco tiempo se ha convertido en la joven promesa de Hollywood que todo el mundo quiere fichar. Te desvelaremos las razones por las que no debes perderle la pista.

- Olivia Rodrigo y el nuevo triunfo del último icono musical de la 'GenZ'

Esta veinteañera del estado de Nueva Jersey con raíces colombianas, no tiene nada que envidiar a la carrera de las estrellas internacionales, porque su primer papel protagonista en la gran pantalla ya ha hecho de ella toda una referente en cuanto a interpretación. Y es que formar parte del casting de la esperada película de West Side Story dirigida por el gran Steven Spielberg, es todo lo que una chica que adora la música y el baile desearía llegar a cumplir. Y relevar el puesto principal que hizo la conocida actriz Natalie Wood en la primera versión del musical lanzada en 1961 es todo un reto, ¡pero Rachel promete superarlo con éxito! Podrás comprobarlo el próximo 22 de diciembre en los cines.

- De 'Emily in Paris' a 'Euphoria': la conexión de estilo entre dos actrices de moda

"Soy una chica feliz, feliz. He esperado este momento durante 4 años y todo lo que puedo decir es: @westsidestorymovie, tienes mi corazón y mi alma. Feliz estreno mundial". Con este tierno mensaje en las redes sociales la chica del momento se ha unido al elenco de los jóvenes talentos que no tienen miedo a arriesgar, incluso su vestuario dice mucho de ella. En pleno momento donde la estética minimalista y la nostalgia de los años noventa siguen presentes, su repertorio de estilo es una auténtica fantasía que combina voluminosas faldas, apliques de pedrería, detalles de plumeti e infinitas capas de tul.

- '¿Quién es Anna?', la nueva serie de Netflix mezcla intriga, lujo y 'lookazos' impecables

Desde la parisina casa de costura mencionada anteriormente hasta diseños de Carolina Herrera haciendo honor a sus orígenes latinoamericanas, o con diseños más modernos como los de Michael Kors, su armario es de lo más variado en cuanto a firmas. Pero como toda actriz genialmente vestida, tiene un secreto: su estilista Sarah Slutsky. Y gracias a ella no hay aparición oficial que Rachel no luzca un vestizado digno de una experta en moda, aquellos que podríamos ver incluso en alguna escena de un cuento de hadas de Disney.

- Kiernan Shipka, la inspiración de la Generación Z que resolverá tu próximo look de invitada

Y hablando de Disney, hace tan solo unos meses desveló que será la encargada de dar vida al mítico personaje de Blancanieves en la próxima adaptación. Pero atención, porque no todo queda aquí, ¡su camino acaba de empezar! Zegler ya está rodando Shazam! Fury of the Gods, la próxima película de superhéroes de la productora Warner Bros que llegará a la cartelera en junio de 2023. ¿Cuál será su próximo proyecto? Mientras resolvemos este misterio, nos quedaremos hipnotizadas con sus increíbles diseños.