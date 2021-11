El vestido de punto de María Pedraza que sí es un look de invitada perfecta

Tener un vestido de punto largo en el armario es como tener un tesoro. Quien cuente con uno sabe que te soluciona los looks de diario en cuestión de segundos, pero lo que ha demostrado María Pedraza es que también es una pieza perfecta para un evento más formal, un terreno en el que estas prendas cómodas, fáciles de combinar y muy favorecedoras no suelen tener excesiva popularidad. La actriz presentaba en Madrid su último trabajo, la película Ego, con un vestidazo que, aunque muy exclusivo (cuesta más de 1.500 euros), puede convertirse en la mejor inspiración para estar guapísima en tu próxima fiesta de este invierno.

Como si de una estrella del viejo Hollywood que acaba de viajar a través del tiempo hasta 2021 se tratara, María Pedraza aparecía así de guapa en la premier de su último largometraje, Ego, un thriller psicológico dirigido por Alfonso Cortés-Cavanillas. La protagonista ha revelado que este papel fue todo un reto porque supone su debut en este género, aunque lo que no es nuevo es su estilazo en un evento cinematográfico con looks diferentes y de supertendencia. Si hace solo unos días acertaba de pleno con un traje de chaqueta y bermudas combinado con medias estampadas -prendas que no pueden ser más alejadas de la alfombra roja y que, sin embargo, ella defendió sobre la misma con maestría-, ahora revela cómo arrasar con un vestido de punto adaptado a un look de invitada.

Se trata de un diseño de la colección Otoño/invierno 2021 de Salvatore Ferragamo confeccionado en mezcla de mohair, lana y poliamida que puede comprarse en plataformas como Farfetch por 1.572 euros. La pieza reinterpreta el clásico escote barco o Bardot, aquel que deja los hombros descubiertos, incorporando un original cuello alto que enlaza con el vestido por la parte posterior. Las líneas verticales que describen las fibras sumadas a las aberturas de la falda crean el efecto de 'piernas infinitas' que María y su estilista, Cindy Figueroa, han potenciado gracias a unos stilettos nude de Christian Louboutin. Sin embargo, sobre la pasarela vimos el diseño con zapatillas; una prueba más de la versatilidad de este tipo de vestidos.

Una diva de Hollywood, en 2021

En esta última aparición, María recordaba a grandes estrellas del Hollywood clásico como Ava Gardner gracias a su melena ladeada con ondas al agua, uno de los peinados más elegantes de todos los tiempos. Su maquillaje de aire dark, obra de Paola Garcia, encajaba a la perfección con esa estética retro que contrastaba con el vestido, muy actual y, sobre todo, rompedor para una alfombra roja.