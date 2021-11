Chiara Ferragni arrasa en Madrid gracias a un vestidazo con el escote de supertendencia

Desde que se casaron en septiembre de 2018, Chiara Ferragni y Fedez han hecho de su familia, "The Ferragnez", una marca que mueve masas, y la última prueba la tuvimos ayer más cerca que nunca. La pareja viajó hasta Madrid para presentar su serie documental para Prime Video y tanto el hotel donde se alojaron como los cines en los que tuvo lugar el estreno se convirtieron en sedes no oficiales de su club de fans. Decenas de personas se congregaron a las puertas del Hotel Four Seasons y del Cine Yelmo Luxury Palafox para ver, aunque fuera durante unos segundos al cantante y a la influencer, quien acertó de pleno con el vestidazo escogido para la premier.

El vestido negro perfecto con el detalle de 2021

Firmado por la maison Dior y creado a medida para ella, el vestido de Alta Costura confeccionado en terciopelo que llevó Chiara para su cita con los cines madrileños es la suma de tres claves con las que acertar siempre en un look de fiesta. En primer lugar, el color: por todas es sabido que el negro es sinónimo de elegancia y atemporalidad, además del rey absoluto cuando hablamos de estilismos de noche. En segundo lugar, la abertura en la pierna: desde que Angelina Jolie, en los premios Oscar 2012, hiciera suya la pose más favorecedora -mostrar la pierna por esa hendidura de la falda-, no hay alfombra roja en la que esta postura no haga acto de presencia. Pero es el tercero de los detalles el que ha convertido a Chiara en una de las invitadas perfectas de la temporada. Nos referimos a la supertendencia que actualiza este vestido clásico, el escote corazón que también han llevado hace poco otras estrellas como Addison Rae u Olivia Rodrigo.

El escote corazón es uno de los que mejor sienta tanto a chicas con mucho pecho (porque lo realza y permite llevar varillas de sujeción, por ejemplo incorporadas) como a aquellas que tienen poco, porque lo redibuja. Además, puede ser tan atrevido o sutil como queramos: Chiara apostó por la discreción en esta noche tan especial para ella y su marido, quien quiso homenajear al recientemente fallecido Virgil Abloh, director creativo de Louis Vuitton y fundador de Off-White, llevando un elegante traje de esta última firma.