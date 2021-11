El pantalón de 'tweed' es el relevo de los vaqueros que necesitaban las chicas frioleras

Vestidos de lentejuelas, trajes de terciopelo o accesorios brillantes empiezan a ocupar un lugar destacado entre las novedades de las marcas más populares. La temporada de fiestas se acerca y, aunque suelas dejarlo todo para el último momento, es casi imposible no fichar las tendencias que prometen revolucionar el armario. Los códigos del look de fiesta están en constante evolución y, de igual manera que ocurre con los conjuntos de calle, la comodidad se ha convertido en un requisito imprescindible para muchas amantes de la moda. Pero, ojo, comodidad no quiere decir sencillez extrema ni implica caer en mezclas previsibles y aburridas. Hay una alternativa al clásico vestido tan versátil que podrás llevarla también más allá de celebraciones. Nos referimos al pantalón de tweed, un diseño que encaja a la perfección en la categoría de ropa de fiesta pero ideal para olvidar, aunque sea por un momento, los ubicuos jeans. Después de verlo sobre la pasarela y el Street Style, por supuesto no podía faltar en Zara.

Al hablar de tweed es imposible no pensar en la emblemática Coco Chanel, que contribuyó al éxito de este tejido de lana, a día de hoy presente en todos los desfiles de la marca. Sin embargo, lo más habitual es verlo en vestidos de inspiración clásica, en americanas de corte depurado o en trajes de chaqueta y falda corta, un hit de estilo que ha arrasado esta temporada. Ahora, confirmando el éxito de esta tendencia, parece que el pantalón de tweed se suma al éxito de este tejido ideal para los meses fríos. La versatilidad es una de las grandes ventajas del tweed, ya que puedes combinarlo con zapatillas y camisetas básicas dando lugar a un conjunto informal de día, o con salones de tacón y blusas satinadas como estilismo sofisticado para looks de noche.

- Todo lo que un vestido largo de punto puede hacer por tu look en los días más fríos

En las calles de las grandes capitales de la moda, el pantalón de tweed se luce en todo tipo de vestuarios. Igual que los vaqueros, ofrece posibilidades casi infinitas. Además, como los modelos más populares son de pernera ancha, no renunciarás a la comodidad a la hora de llevarlos. Junto al pantalón largo, destacan también las bermudas, normalmente integradas en conjuntos dos piezas, donde estos shorts elegantes sustituyen a la falda tradicional y se llevan con medias y botas altas.

Estilistas, modelos y demas insiders de la industria coinciden a la hora de llevar el pantalón de tweed en looks de calle alejados de los básicos. Los botines o los mocasines se combinan con este pantalón cómodo, visto en París o Milán. El estampado de cuadros es quizá el más repetido pero otros clásicos como el print de pata de gallo, una apuesta que siempre vuelve en Navidad, también se han dejado ver en el Street Style y en las colecciones de firmas como Chanel, la marca detrás del pantalón que la experta en moda Giovanna Battaglia lleva en la imagen inferior.

Sobre la pasarela, además de la citada Chanel, firmas como Dior han apostado por los pantalones de tweed. Así lo vimos en su desfile de Alta Costura para la temporada actual, donde esta lana gruesa dio forma a muchas de las propuestas vistas sobre la pasarela, de abrigos a botas y bolsos. Balmain o Malene Birger (el sello que adoran las amantes del minimalismo escandinavo), también dicen sí a este sustituto elegante y cómodo de los vaqueros.