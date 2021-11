Si buscas unas botas altas que puedas llevar en un look de fiesta, elige unas como las de Emily Ratajkowski

Si algo ha dejado claro Emily Ratajkowski con sus looks de invierno, es que las botas altas son sus aliadas infalibles en todo tipo de planes. Da igual si acude a una alfombra roja, si asiste a una entrevista de televisión o si es fotografiada de paseo por las calles de Nueva York. La top se ha rendido a la versatilidad casi ilimitada de este diseño y aunque en su armario hay sitio para básicos asequibles, como aquel modelo de Zara de inspiración cowboy, casi siempre se decanta por creaciones de aire especial, no aptas para chicas tímidas. En su última aparición pública, ha vuelto a demostrar una vez más que este calzado de invierno se ha convertido sin duda en su preferido.

Para promocionar My Body, su nuevo ensayo, la modelo y activista ha viajado a Londres. Allí, hemos podido ver a la maniquí con un conjunto que demuestra que, dentro del amplio mundo del animal print, esta temporada el estampado de cebra está multiplicando su presencia entre las chicas que más saben de moda. Michael Kors es la firma detrás de este conjunto formado por un sencillo jersey de punto negro y una minifalda estampada a juego con el abrigo. Un estilismo equilibrado donde los básicos se dan la mano con apuestas más especiales. La estética bicolor del vestuario se rompe gracias al calzado, ideal para looks de fiesta. Una botas altas rojos de ante y acabadas en punta se integran como el toque final ideal para sumar dosis de sofisticación y adaptar el conjunto a un look de noche diferente pero, en esencia sencillo. El diseño de Jimmy Choo se une a la gran colección de botas altas de la modelo.

Emily también dice sí al complemento de moda, el gorro XL de efecto pelo, una apuesta que ha conquistado a Rihanna o las hermanas Hadid y que ha llegado a la alfombra roja gracias a Nathy Peluso.

Con apenas unas horas de diferencia, la modelo compartió en sus redes sociales otro look de invierno con las botas altas como protagonistas. Y una vez más, no se trata de un diseño básico. Para restar sobriedad al estilismo negro total de abrigo y mallas, la activista completó el conjunto con unas botas de estampado animal, una tendencia muy presente en su armario. Como en el estilismo anterior, cambió el gorrito de lana tradicional por el sombrero de pescador que promete arrasar en estos meses.