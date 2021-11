La última conexión entre Olympia de Grecia y los 'Los Bridgerton' que nunca imaginarías

Desde hace siglos ha sido la realeza y su corte quienes inspiraban con sus magníficos trajes hechos a manos -y peinados- a los demás. Ahora las tuercas se han dado la vuelta y las prendas que vemos en las producciones audiovisuales son las que se cuelan en los armarios más exclusivos de los palacios. Es el caso de Olympia de Grecia, la veinteñera con sangre europea y afincada en Nueva York se ha vestido igual que lo harían actualmente los protagonistas de una de las series más exitosas de la plataforma de Netflix, Los Bridgerton.

- El minivestido 'mármol' de Olympia de Grecia, la nueva tendencia con la que acertar en tu próxima fiesta

Su estrecha relación con las firmas de Alta Costura como Louis Vuitton, Valentino y Dior, le ha convertido en uno de los rostros más conocidos del momento. Pero el último look que ha estrenado no tiene nada que ver con las tendencias que hemos visto pasearse por las pasarelas más importantes del mundo. Enfundada en un dos piezas en tono blanco de la fotogénica marca alpina Annina Pfuel, ha demostrado que la romántica estética de la época de la Regencia que vimos en los capítulos de la serie que mezcla ficción e historia, vuelve esta temporada en una versión más delicada y práctica para lucir en el día a día. Así que si quieres vestir de forma acertada pero diferente a las demás, ella será tu mejor inspiración.

- ¿Sabías que hay una conexión muy FASHION entre 'Los Bridgerton' y 'Cinderella'?

La aristócrata que suele optar por prendas de corte minimalista incluso para las bodas reales como hizo hace unas semanas en Atenas, ha posado para el objetivo de su amiga y fotógrafa Alexia Mavroleon con un bonito top con corsé y mangas ligeramente abullonadas. Una pieza conocida como Roya que pertenece a la última colección de la firma, y atención porque en tan solo unas horas ¡se ha agotado en su página web! La hija de Pablo de Grecia y Marie Chantal lo ha combinado de forma ejemplar con un pantalón tipo esmoquin a tono, un estilismo de diez y muy elegante que podríamos llevar a la próxima fiesta navideña con complementos a todo color y deslumbrar, ¿te sumas al carro más FASHION que ha unido el armario de Olympia con el famoso vestuario de Los Bridgerton?