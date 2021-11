María Pedraza y el look de fiesta más cómodo que nunca pasa de moda

Con las celebraciones navideñas a la vuelta de la esquina, toda inspiración es bien recibida. Además de las tendencias fichadas en el Street Style y en las colecciones de fiesta de tus tiendas preferidas, la alfombra roja también es un buen escaparate donde descubrir los conjuntos de noche perfectos para sorprender en cualquier plan especial. Del vestido satinado que se ha convertido en viral al vestido mármol aprobado por Olympia de Grecia, parece que esta temporada las novedades más llamativas eclipsarán a los básicos. Las amantes del minimalismo podrán, no obstante, sorprender dando un nuevo aire a las prendas más atemporales. Así lo ha demostrado la actriz María Pedraza con su última aparición de alfombra roja, donde ha demostrado que el look negro total no siempre es aburrido.

La intérprete ha presentado su última película, Ego, un thriller psicológico dirigido por Alfonso Cortés-Cavanillas y protagonizado por María. Para la ocasión, ha apostado por un sencillo estilismo de Fendi, tan sofisticado como versátil. La prenda protagonista del vestuario es la americana negra de corte clásico, una chaqueta con cuello de solapas que esta vez funciona como minivestido. Con escote en pico y sin adornos superfluos, la actriz rompe con la sencillez de la prenda al incorporar un cinturón blanco, un complemento a contraste que resulta perfecto para evitar que el resultado sea demasiado sobrio.

Las medias estampadas también ayudan a introducir un toque de tendencia sutil pero efectivo. Como toque final, y siguiendo la estética minimalista del look, nada mejor que unas botas altas negras. Un calzado del día a día muy fácil de reciclar en conjuntos más especiales.

Además del estreno de este nuevo proyecto cinematográfico, la actriz María Pedraza tiene nuevos retos en el horizonte. La película Las niñas de cristal, dirigida por Jota Linares y donde compartirá pantalla con Marta Hazas, está en fase de post producción. Aparte de su faceta de actriz, María ha conseguido en tiempo récord consolidarse como icono de estilo, siendo una habitual en la semana de la moda de París y embajadora de firmas de moda, joyería y belleza.