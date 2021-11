El fenómeno del 'vestido-batín' fucsia, EL look de fiesta de la Navidad 2021

La pasarela propone, pero quien de verdad dispone las tendencias es la calle... o, en este caso, las fiestas y discotecas. Y es que, aunque tratemos de adaptar nuestro fondo de armario a los compromisos de estos días, a menudo estas fechas se convierten en la excusa perfecta para estrenar las prendas de noche más especiales. Antes del comienzo oficial de la Navidad, hay un look que ya se ha ganado el título al más buscado del momento: hablamos del vestido-batín rosa fucsia, una tendencia que Marta Ortega adelantó en una boda a comienzos de septiembre y que ahora ha llegado a las tiendas de Inditex, concretamente a Bershka y Zara.

El 'hit' de Bershka

Un par de meses antes de Nochevieja, cita absoluta de las tendencias más atrevidas, las firmas de moda lanzan sus colecciones especiales de fiesta, aprovechando todas las celebraciones que durante estas semanas adelantan la Navidad. Bershka fue una de las primeras en hacerlo esta temporada, con lo que es natural que uno de sus diseños haya triunfado por todo lo alto incluso antes de estrenar diciembre. Se trata de un minivestido fucsia, un tono que también ha conquistado a Kim Kardashian y favorece a rubias y morenas. La combinación de su silueta cruzada, las mangas largas y los detalle de plumas en los puños (35,99€, puedes comprarlo aquí) recuerda mucho a un batín, una comparativa que también mereció el diseño escogido por Marta Ortega en la boda de Carlos Cortina y Carla Vega-Penichet el pasado 4 de septiembre. Si bien la hija de Amancio Ortega prefirió un modelo midi, la Generación Z ha abrazado el diseño mini de Bershka, convirtiéndolo en protagonista de muchas fiestas, por ejemplo, la celebrada por la marca la semana pasada en el Club Malasaña, en la que muchas invitadas escogieron este look.

De Marta Ortega a Zara

Es habitual que Marta Ortega adelante en sus looks de calle o invitada algunas tendencias que después colgarán en las perchas de Inditex, y esto ha sucedido precisamente con este diseño fucsia que acaba de llegar a Zara, aunque en una versión más próxima a la de su hermana pequeña Bershka. Y es que la propuesta de Zara -a la venta por 39,95 euros- es también corta y con detalles lenceros como la botonadura en la falda, aunque algo más minimalista y sobria puesto que no cuenta con los puños de plumas y tiene una silueta más fluida. Dos opciones distintas para apuntarse al que, podemos confirmarlo, ya es EL look de fiesta de la Navidad 2021.