La nueva colección de fiesta de Lefties o la solución definitiva al 'qué me pongo' estas Navidades

Tras el triunfo de las prendas cómodas y del athleisure todo apunta que, estas Navidades, volveremos a vestirnos de fiesta. Después de dos años de contención, el mes de diciembre de 2021 es uno de los más esperados. Vuelven las reuniones con los amigos y la familia, el tomar esa copa afterwork con tus compañeros de oficina, las cenas y las comidas especiales, los nervios previos a las doce campanadas, el brindis posterior, los deseos para el nuevo año… Vuelven, en definitiva, las ganas de celebrar y, con ellas, una de las tendencias mejor posicionadas de este otoño/invierno: la de la fiesta. Celebrar desde el acto de vestirse es uno de los objetivos de la nueva colección de Lefties para estas Navidades en la que cuenta, además, con la exclusiva participación de la modelo e influencer Cindy Kimberly.

En Evening Woman Collection A/W’ 21, la firma del grupo Inditex ha querido mostrar, a través de una serie de imágenes de la modelo tomadas en Barcelona, los principales looks de la cápsula. Tejidos brillantes, lentejuelas, brillos y metalizados condensan los códigos de la marca para estas fechas que se resumen fácilmente en tres palabras: alegría de vivir.

Momentos mágicos

Son muchas las cosas que hacen de estas fiestas una de las épocas más especiales del año. Además de la cena de Nochebuena y la comida de Navidad, la noche de Nochevieja se convierte en una especie de reseteo, el momento perfecto para pedir salud y amor para los próximos doce meses y olvidar los malos tragos. Y claro, el look tiene que estar a la altura de esta vorágine de emociones y sentimientos; por eso queremos que, este año, tu look brille tanto como las burbujas del champán y el espumillón destellante. Nos hemos puesto exigentes en busca de las piezas idóneas para estas fechas y las hemos encontrado, como no, en la nueva colección Evening Woman Collection: vestidos, blazers, tops… –sin perder de vista los accesorios– que necesitas para vestir los últimos días del 2021 como realmente se merecen.

Con la elegancia y la atemporalidad del color negro como base, en Evening Woman Collection, Lefties apuesta por el glittering, las paillettes y el color velvet que destacan sobre americanas ideales para coordinar con minivestidos o para llevar sobre tops especiales. En esta colección –como no podía ser de otra manera– también hay espacio para la versatilidad y la comodidad del denim, que en esta ocasión se tiñe de negro o plata en consonancia con el resto de prendas que forman parte del último lanzamiento de la firma de moda.

Cualquier look de carácter festivo precisa de algunos accesorios para convertirse en un estilismo redondo. Por eso, en Lefties han incluido una línea de accesorios de lo más apetecible para coronar todos tus outfits para estas fechas. Pendientes joya súper favorecedores, diademas espectaculares para darle un aire diferente a tu pelo, cinturones especiales y bolsos en diferentes formatos y acabados. Además, su amplia selección de calzado añade el toque final a los looks de fiesta a través de zapatos, sandalias y botas, haciendo especial hincapié en estas últimas, una de las piezas estrella de la colección. ¿El resultado? Outfits minimalistas y sencillos que destacan la feminidad de una colección que mantiene el perfecto equilibrio entre la elegancia y la sofisticación a través de las últimas tendencias.

El armario de fiesta para todos los estilos de la mano de Cindy Kimberly

La firma más accesible del grupo Inditex lanza un mensaje claro a través de su colección de fiesta para esta Navidad: brillar, brillar y brillar, independiente de dónde ni con quién vayas a pasar estas fechas. Con siete millones de seguidores en Instagram, la modelo e influencer que enamoró a Justin Bieber, Cindy Kimberly, es la encargada de mostrarnos el armario de fiesta que propone Lefties. En la línea del resto de sus colecciones, la marca de moda apuesta por un diseño inclusivo y que, seas como seas, encuentres el look perfecto para ti en su propuesta. No importa que pertenezcas a ese grupo de mujeres que no renuncia jamás a vestir de negro o que prefieras los tonos llamativos, que lo tuyo sean las lentejuelas o que tu armario se rija por el minimalismo más estricto porque Lefties tiene el armario de fiesta para todos los estilos y para todas las mujeres.

Por lo tanto, los vestidos, monos y conjuntos de Lefties son aptos para bailar hasta el amanecer en la fiesta más exclusiva o en una celebración en casa con tu círculo más cercano, lo que los convierte en opciones súper versátiles y, siendo sinceras, ¿hay algo que se valore más en una prenda que la versatilidad? Desde el vestido cruzado de lentejuelas apto para cualquier escenario hasta la blazer cropped que se erige como aliada infalible de tus outfits de fiesta, pasando por la comodidad que ofrece el mono de tirantes de una sola pieza y lo chic que resulta combinar una falda de flecos con un top especial, en esta cápsula de fiesta de Lefties encontrarás todo lo que puedas imaginar ¡y más!

Así que, si ya estás planeando los estilismos de todos tus eventos navideños, recuerda que puedes hacerte con las prendas y accesorios de Evening Woman Collection de Lefties a través de todas sus redes sociales oficiales y en su app, disponible para Apple y Android, además de en su plataforma online, lefties.com, en la que tienes acceso a todas sus colecciones a tan solo un click de ratón. ¡Felices fiestas!