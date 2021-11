Quién es Sarah Perles, la última actriz en rendirse al 'power suit'

Era 1988 y la película Armas de mujer no solo convirtió la historia de la ambiciosa secretaria Tess en un inspirador ejemplo del nuevo empoderamiento femenino en el entorno laboral; también desató el movimiento power dressing, o cómo sentirse poderosa con looks femeninos, sin tener que recurrir a las prendas de inspiración femenina, en el trabajo. El traje de chaqueta y pantalón en tonos poco habituales hasta entonces en las oficinasa -como rosas, verdes o naranjas, en línea con las tendencias ochenteras- fue uno de los estilismos que marcaron esa propuesta, y, más de tres décadas después, sigue siendo uno de los preferidos por mujeres de todo el mundo -celebrities incluidas- cuando buscan estar seguras y guapas. Tamara Falcó, Gwyneth Paltrow o Meghan Fox han sido algunos de los rostros conocidos que han apostado por esta clase de estilismos recientemente, siempre para ocasiones muy especiales y coincidiendo además en la elección cromática. El dos piezas rojo es el power look por excelencia, y ahora es una actriz francesa quien lo ha escogido para presentar su último trabajo. Se trata de la francesa Sarah Perles, a quien deberías seguir la pista muy de cerca.

Igual que hiciera Tamara Falcó en su debut en el Festival de cine de San Sebastián, hace poco más de un año, Sarah Perles ha llevado un traje de americana y pantalón de color rojo para otra cita cinematográfica, el Festival internacional de cine de Almería. En su caso, se ha decantado por la tendencia wide leg, esa silueta inferior anchísima que ha triunfado durante las últimas temporadas gracias a su comodidad. Eso sí, la actriz lo ha combinado igual que la diseñadora: con un top básico -crop, esta vez- y zapatillas blancas, demostrando que sentirse poderosa ya no requiere, ni mucho menos, llevar taconazos. Ha completado el look con varias joyas doradas, melena suelta con raya central y un maquillaje natural; tres de las tendencias favoritas de las veinteañeras.

La mezcla cultural de una de las promesas del cine español

La XX edición del Festival internacional de cine de Almería arrancaba este fin de semana para presentar, hasta el próximo sábado 27 de noviembre, algunas de las producciones de ficción más destacadas de los últimos meses. En el carte figuraba Alegría, un largometraje dirigido por Violeta Salama que, ambientado en Melilla, analiza la multiculturalidad desde un punto de vista femenino y optimista. Esta mezcla de raíces la conoce en primera persona Sarah Perles, que comparte protagonismo con Cecilia Suárez y Laia Manzanares en la cinta. Nacida en Francia, el padre de Sarah era portugués, mientras que su madre era marroquí. Sarah vivido en Marruecos e Inglaterra, donde comenzó a trabajar como actriz en publicidad, pero también ha participado en varias series españolas -Los Nuestros, Instinto, El Cid- y ahora en esta película que llegará a los cines el próximo 10 de diciembre.