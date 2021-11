Jennifer Lopez 'se casa' con Maluma al mejor estilo de 'El Gran Gatsby'

Jennifer Lopez y Maluma son dos de los artistas latinos del momento. Comparten un impresionante talento para la música y el baile, además de una pasión por la moda que los ha llevado a trabajar con las casas de lujo más exclusivas. En estos términos, era cosa del destino que, tras colaborar juntos en el estudio con los éxitos Lonely y Pa' ti, llevaran su relación al siguiente nivel de la forma más inesperada. La intérprete se ha vestido de novia de la mano del colombiano por una razón muy especial que la ha llevado a despejar la gran pregunta: ¿Está pensando en casarse?

Jennifer Lopez y Maluma, la pareja viral que nadie esperaba

No, no estamos ante la ruptura definitiva de Bennifer sino a esperas del estreno de una rom-com que ha unido a ambos artistas y promete ser un exitazo de taquilla, pues ya solo con el elenco nos han convencido, pero trama resulta igual de cautivante. Marry Me sigue la historia de la famosa cantante Kat Valdez (Jennifer Lopez), quien se casa con un completo desconocido (Owen Wilson) ante millones de personas tras descubrir que el guapísimo Bastian (Maluma) le ha sido infiel. A pesar de estos reveses propios de un culebrón, el tráiler de la película se ha hecho viral por razones muy diferentes. Y es que el ostentoso vestuario contiene más de un diseño de alta costura plagado de cristales y otras piedras preciosas, en perfecta sintonía con el estilo maximalista y lujoso de 'la diva del Bronx'.

Se viste de novia... en la gran pantalla

Solo Jenny from the block podía llevar esta magnifica creación nupcial de Giambattista Valli Haute Couture 2016 con cuello perkins y mangas largas que en principio pudo haber sido un sencillo vestido liso, pero se transforma gracias a unos apliques de serpientes que se deslizan de forma envolvente por sus brazos hasta llegar al culmen del diseño, una extensión de volantes de plumas de avestruz en suave tono rosa palo. Y el look no termina allí, pues toda novia maximalista ansía su propia tiara o un imponente tocado, que en el caso de Jlo ha sido una redecilla joya de perlas y brillantes colgantes inspirada indudablemente en el derroche y el glamour de El Gran Gatsby, en cuya adaptación de 1974 Mia Farrow deslumbró con un estilismo curiosamente similar.

¿Boda a la vista? 'Jlo' responde

Imposible entablar un proyecto sobre el matrimonio sin que te pregunten por tus planes en pareja. Desde su reconciliación a principios de este verano, Bennifer no ha dejado de encabezar portadas. Durante la gira promocional de la cinta, Jennifer tuvo que enfrentarse a la gran incógnita que todo periodista sueña con despejar. ¿Se casará con Ben Affleck? Si bien no ha dado una respuesta definitiva, ha afirmado que le gustaría emprender nuevamente ese camino. "Ya me conoces, soy una romántica y sigo creyendo en los finales felices, así que sí, supongo", confesó al programa Today, desatando la locura entre los seguidores de este icónico dúo.