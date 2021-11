El look de Beatrice Borromeo en el Día de Mónaco o cómo convertir un abrigo en vestido de invitada

Hoy, 19 de noviembre de 2021, Beatrice Borromeo y su marido, Pierre Casiraghi, acudían a misa en la Catedral de Mónaco. Para la ocasión, las celebraciones del Día Nacional de Mónaco, la royal ha vuelto a marcar un hito de estilo, tan útil y efectivo como sencillo y favorecedor. Y no, esta vez no tiene nada que ver con el vestido rojo con el que deslumbró en la boda de Anunciata de Liechtenstein en Viena. Esta vez, el elemento protagonista reside en un abrigo llevado a modo de vestido. Un infalible recurso que vemos a menudo en otras royals como Kate Middleton y que puede solucionarte más de una boda este otoño-invierno.

Cómo transformar un abrigo en el vestido más elegante

Está claro que las bajas temperaturas no son compatibles con determinados diseños de invitada e, incluso, muchas veces es necesario añadir una prenda exterior que realmente actúe de barrera contra el mismo. Pero, ¿y si esta misma prenda pudiera ser el look de invitada en sí misma? Beatrice Borromeo vota que sí y lo hace a través de uno de sus accesorios favoritos para estilizar la silueta: un cinturón. La royal era vista a las puertas de la Catedral de Mónaco así, con un sobrio abrigo negro de corte new look cuya cintura se veía aún más marcada gracias a la presencia de un cinturón con el logo 'CD' de la misma firma que el resto del look, Dior.

Bajo el mismo se puede ver cómo lleva una blusa o una estola anudada al cuello, en el mismo color. A modo de accsorios, Beatrice Borromeo apostaba por una pamela blanca cuyo lazo negro actúaba de contraste y, al mismo tiempo, de combinación con el abrigo. Todo ello acompañada de un moño bajo estilo italiano y pendientes con forma de lágrima. De nuevo, la royal inspira con un estilismo 100% invernal y sobrio, pero muy, muy favorecedor.