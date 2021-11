Descubrimos con Alessandra de Osma la elegancia 'royal' en FASHION diciembre

Su sentido del gusto y su conocimiento de la moda han hecho de Alessandra de Osma un icono del estilo clásico y sofisticado, con lo que no podía existir mejor modelo para presentar las tendencias que reinarán en las noches más elegantes de Navidad. La empresaria protagoniza la portada FASHION diciembre, una revista en cuyas páginas nos descubre la colección Crucero 2022 de Dior, y también otras de sus facetas menos conocidas, como su amor por el arte o los cambios que ha supuesto en su forma de pensar la maternidad. No te pierdas este reportaje, ni tampoco el making of de las preciosas instantáneas que encontrarás en el nuevo número, ya a la venta.

Loading the player...

Heredera de un legado cultural y social

Aunque se la conoce por su papel como empresaria de moda -lleva años trabajando en el sector, primero en Perú y ahora en España-, la agenda de Sassa de Osma incluye otros proyectos, como dar a conocer la labor social de la Fundación Pedro y Angélica de Osma o actuar como embajadora del Museo Pedro de Osma en Madrid. Hace un par de años, por ejemplo, se encargó de presentar el cuadro Matrimonios de Martín de Loyola con Beatriz Ñusta y de Juan de Borja con Lorenza Ñusta de Loyola que su familia hizo al Museo del Prado. Sin embargo, no hay duda de que el proyecto más especial son sus mellizos, Nicolás y Sofía, que nacieron en abril de 2020.

Su nueva vida como mamá

Dice que con la maternidad ha descubierto que tiene "una energía que desconocía, paciencia y tolerancia" y un amor infinito. También que es importante no olvidarse de una misma -"como mujer, como profesional, como hija amiga, esposa"- cuando se tienen hijos, y por eso trata de sacar tiempo para sí misma, aunque no debe resultarle sencillo teniendo dos bebés de año y medio y una firma de bolsos que apuesta por el slow fashion y la producción artesanal. Sin embargo, Alessandra de Osma está más radiante que nunca: en el making of de su reportaje para FASHION diciembre lo puedes comprobar.