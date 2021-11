Te presentamos a Naomi Osaka, la inesperada incorporación al nuevo elenco de Victoria's Secret

Después de muchos años siguiendo una estricta y marcada línea, Victoria's Secret se decidía a cambiar el rumbo de sus códigos, intocables hasta ese momento pero muy polémicos para muchas personas en todo el mundo. Fue en el mes de julio de 2021 que lanzaron un comunicado oficial mediante el cual se comprometían a modificar muchas cosas, "también la concepción de la palabra sexy". Concepción que ya es visible a través de la presentación de sus nuevas y apladudidas embajadoras, de entre las que destacan la actriz Priyanka Choprra, la futbolisa Megan Rapinoe, la activista Paloma Esser y, ahora también, la tenista Naomi Osaka. Te contamos todo sobre esta gran incorporación al nuevo elenco de la firma lencera.

Naomi Osaka, nueva miembro de Victoria's Secret

"Estoy feliz de por compartir por fin con vosotros que me uno a Victoria's Secret 💕", escribía la deportista bajo la foto oficial que así lo acredita. "Estoy muy emocionada y me siento orgullosa de poder formar parte de este increíble grupo de mujeres. Nunca me hubiera imaginado cuando era pequeña que esto era posible y estoy muy agradecida de que haya más representación en el mundo ahora", comentaba haciendo alusión al cambio de rumbo de la firma. "No puedo esperar para compartir y enseñaros a todos la forma en que me he aliado con VS ☺️❤️", concluye.

La japonesa de 24 años es tenista profesional y ocupa la primera posición en la clasificación de la Asociación de Tenis Femenino y es, de hecho, la primera asiática en lograrlo. Y, si bien siempre ha sido un referente para millones de mujeres alrededor del mundo, ella misma confiesa que formar parte de Victoria's Secret también ha sido "un gran paso". De hecho, Naomi recuerda cómo, cuando era una niña, no entendía por qué su tipo de cuerpo, sus rasgos físicos y su estatura no estaban representados en las campañas de la firma. Firma de la que ahora forma parte y de cuyo avance se siente orgullosa. Ahora solo queda esperar para averiguar de qué forma sus compañeras y ella se proponen cambiar el rumbo de los cánones de belleza.