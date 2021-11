Paula Echevarría vuelve al trabajo con el mono que más favorece y unos zapatos con conexión 'royal'

Nos contaba en junio que quería "disfrutar de este momento", el de ser madre, y que por esa razón no planeaba participar en ningún rodaje durante los próximos meses. Pero parece que el parón laboral de Paula Echevarría, que daba a luz al pequeño Miguel en abril, ha llegado a su fin: hoy ha retomado su agenda de compromisos como embajadora de la firma capilar con la que colabora desde hace años. En este esperado regreso, además de lucir pelazo, la actriz ha llevado un look con dos claves que seguro inspirarán a las próximas invitadas: el mono que más favorece y stilettos de color nude, los favoritos de las royals más elegantes.

El mono rojo de los detalles estratégicos

No es solo porque el rojo sea el color que, según la ciencia, hace más atractivas a rubias y morenas, que también. Decimos que el mono de Paula Echevarría -el diseño Harper 12 del modisto californiano Michael Costello- es el que más favorece porque cuenta con varios detalles muy estratégicos para estilizar la silueta. En primer lugar, los hombros con volumen ayudan a equilibrar la cadera y a dibujar la forma de 'reloj de arena', que además se enfatiza gracias al cinturon. Después, el escote en 'V' estiliza la zona del pecho; el mismo efecto que logran, en las piernas, las lazadas al final del pantalón. Pero no son estos los únicos trucos que Paula ha incluido en su look de hoy: la elección de calzado no es casual y, de hecho, es una de las recurrentes entre las royals que más saben de moda.

Los favoritos de las 'royals' que más saben de moda

Meghan Markle, Kate Middelton, la reina Letizia, Carolina de Mónaco... La lista de mujeres vinculadas a la realeza que han coincidido con Paula Echevarría es muy larga. Los stilettos de color natural que hoy ha llevado la actriz son un estilo que no falta en los zapateros de ninguna experta en moda, tampoco en el de estas royals. Y es que su tono nude sumado al acabado en punta, el empeine escotado y el tacón consiguen un efecto 'piernas infinitas' incomparable al de ningún otro zapato.

El zapato de invitada más fácil de combinar

Por otro lado, este estilo de zapato de tono natural y silueta clásica es un básico muy fácil de combinar con distintos looks formales. Por ejemplo, hemos visto a Meghan Markle y la reina Letizia utilizarlos para sus vestidos midi de corte minimalistas y tonos vibrantes, mientras que Paula Echevarría -que ha escogido unos stilettos de una de las firmas favoritas de doña Letizia, Magrit; una conexión más- ha demostrado hoy que también queda muy bien con un mono más especial.