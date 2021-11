Si no sabes qué abrigo llevar con tu look de fiesta, en Zara encontrarás la apuesta ideal

Con la llegada del frío, una de las dudas de estilo más frecuentes tienen que ver con los estilismos de fiesta. O, concretando más, con los abrigos y chaquetas aptos para conjuntos especiales. ¿Cómo culminar un look de invitada en una boda de invierno? ¿Qué tipo de chaqueta elegir si quieres acudir a una fiesta con un vestido de encaje? ¿Dónde encontrar la alternativa al abrigo largo para lucir con diseños especiales? La prenda que puede ser la respuesta a todas estas preguntas está en la pasarela, en el Street Style y entre las propuestas de Zara para esta temporada de celebraciones: la americana satinada. Con el regreso imparable de la estética años 2000, no es de extrañar que esta tendencia haya irrumpido en el armario con fuerza, dibujándose como una compra clave para los looks festivos que se avecinan.

En París, Copenhague o Milán, la americana satinada se deja ver en los looks de las invitadas a los desfiles más exclusivas. Esta apuesta no pierde su aire clásico, su estética atemporal y, con ello, su versatilidad, pero se diferencia de las creaciones de siempre gracias a este acabado ligeramente brillante. La diseñadora y experta en moda Thora Valdimars ya ha estrenado el relevo de la blazer de siempre, y en su caso se decanta por la opción más sencilla, de líneas depuradas y en color negro. La danesa integra la prenda en un estilismo negro total, sobre un vestido plisado. Esta americana negra es muy similar a la que propone Zara entre sus novedades. El gigante textil lleva ya unos meses haciendo guiños a la tendencia y, de cara a la temporada de fiestas navideñas, se ha colado en la categoría de chaquetas, una blazer fluida y satinada que forma parte de un traje pero que imaginamos a la perfección sobre vestidos de lentejuelas.

- No vas a parar de oír hablar de las botas 'yeti' y las 'moon boots' que Zara y Chanel confirman como tendencia

Mucho más llamativa es la americana satinada que Lady Gaga ha llevado en una de sus últimas apariciones. La cantante y actriz está inmersa en la promoción de House of Gucci, su nueva película y su looks de alfombra roja no están decepcionando. En uno de sus últimos conjuntos, sorprendió al dejar de lado Gucci al elegir una americana satinada en color azul con grandes flores bordadas. Una propuesta de Rodarte perteneciente a su colección de la próxima primavera/verano 2022.

Una tendencia prometedora

Para identificar tendencias hay que adelantarse en el futuro próximo y en materia de moda, esto significa hablar de temporadas todavía lejanas. La pasarela confirma a través de sus colecciones de primavera/verano 2022 el éxito de las americanas satinadas más allá de estos meses. Además de Rodarte, marca que firma el comentado diseño de Lady Gaga, el desfile de Tom Ford de cara al próximo año está repleto de diseños satinados. Toda la colección gira en torno a estas prendas brillantes y, por supuesto, no falta la americana, en colores tan distintos como el azul eléctrico o el marrón chocolate que luce Gigi Hadid en la imagen.