Phoebe Dynevor actualiza el vestido satinado con el look de fiesta perfecto para siluetas rectas

Los primeros indicios de que la Navidad se acerca no solo están en las calles y escaparates, también en las colecciones de tus marcas preferidas, donde los vestidos de lentejuelas y los trajes de terciopelo empiezan a ocupar un lugar destacado entre las novedades. Por eso, ha llegado el momento de ir buscando toda la inspiración necesaria para convertirte en la mejor vestida de cualquier celebración especial. En este sentido, el último look de la actriz Phoebe Dynevor, conocida por su participación en la serie de Netflix Los Bridgerton, demuestra que es posible seguir el código de estilo propio de los looks de fiesta sin caer en apuestas previsibles, como el ubicuo minivestido negro.

Con un look de belleza muy natural centrado en la mirada cat eye, la actriz ha dejado todo el protagonismo del vestuario en el vestido. Tampoco hay accesorios que complementen esta propuesta y es que, la estética especial de la prenda, no exige mayores adornos. El diseño elegido para la ocasión lo firma Louis Vuitton y pertenece a su colección otoño/invierno 2020-2021. Se trata de un modelo en color verde pálido y acabado satinado. Incorpora varios detalles de tendencia que nos llevan a pensar en el romántico vestuario del personaje que interpreta la actriz en la ficción de Netflix. Por un lado, el vestido presenta dos lazos en los hombros que introducen ese punto festivo que buscamos en un look de noche. Por otro, el tejido satinado se combina con encaje en la zona del pecho, y en el bajo de la falda, rematada con volantes, también hay encaje con bordados.

El corte del vestido, una silueta entallada en la cintura y abierta en la zona de la falda, es ideal para esas chicas rectas que buscan crear cierta sensación de volumen. Si bien en la pasarela, la firma optó por añadir un toque informal al vestido al lucirse con una cazadora de motorista y una zapatillas de velcro, Phoebe Dynevor se ha dencantado por el minimalismo. Para completar el look, ideado por la estilista Nicky Yates, ha escogido unos stilettos negros, el clásico que no pasa de moda.

Su papel de Daphne Bridgerton lanzó al estrellato a la intérprete, convertida hoy en día en un potencial icono de estilo. Su influencia no ha pasado desapercibida para la industria de la moda. Ha prestado su rostro a campañas de firmas como Self Portrait y hace unas semanas se convirtió en nueva favorita del mundo de la belleza, siendo la protagonista de la campaña de Navidad de Charlotte Tilbury. Además, es embajadora de Louis Vuitton, un privilegio que comparte con otras compañeras de profesión, como Emma Stone o Ho Yeon Jung, de El juego del calamar. La segunda temporada de Los Bridgerton terminará por consolidar a esta joven promesa, a quien también veremos en la pequeña pantalla en la serie británica Call My Agent, en fase de grabación, y donde compartirá pantalla con Helena Boham Carter.