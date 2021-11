Con pantalón blanco o falda 'midi': la alternativa de Tamara Falcó a las camisas básicas

Convertida en icono de estilo desde su paso por MasterChef Celebrity 4 -talent show que ganó-, cada look de Tamara Falcó revela la mejor inspiración para las chicas clásicas que quieren vestir de forma diferente y acorde a las nuevas tendencias. Americanas de cuadros, pantalones campana o blusas blancas son algunas de las piezas más recurrentes en el armario de la diseñadora y cocinera, aunque en su último look ha reemplazado esos básicos por una de las prendas favoritas de las expertas en moda, la falda midi. La hija de Isabel Preysler la ha combinado en un look bohemio -con el perfectamente podríamos imaginar, por ejemplo, a Sara Carbonero- revelando dos trucos que querrás copiar a la hora de llevar esta prenda en invierno.

Dejando a un lado el estilo básico y sencillo que suele escoger habitualmente, Tamara Falcó se ha decantado en su último estilismo por una falda estampada con silueta wrap, la que mejor sienta a todos los tipos de cuerpo. Aunque se trata de una pieza ligera que también podríamos llevar en verano, la ha combinado con unas botas altas, la fórmula más sencilla para llevar estas faldas en otoño/invierno. Además, ha potenciado el aire boho del look con un cinturón étnico que ha encantado a sus seguidores. Pero no son estos los detalles más llamativos de la propuesta, sino la camisa vaquera con la que la ha completado.

El sustituto perfecto de tu camisa blanca

¿Buscas un relevo original a tu blusa básica favorita? Tamara Falcó ha dado con la prenda perfecta, confeccionada en tejido denim y con corte recto; una alternativa ideal a los diseños blancos o negros. Tan fácil de combinar como estos, ella misma ha probado que queda muy bien con falda, pero también con pantalón, como la llevó la pasada primavera. En esa ocasión, sí escogió un look más clásico, protagonizado por uno de las imprescindibles de quienes comparten este estilo: el pantalón blanco. Ahora, con la falda estampada, propone un look muy diferente pero igualmente estiloso y fácil de copiar.