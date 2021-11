Paris Hilton pone el broche de oro a su boda con el look rosa que solo ella podía llevar

Que este fin de semana la protagonista indiscutible ha sido Paris Hilton es del todo innegable. Desde que se prometieron, el mundo supo que su boda con Carter Reum no iba a ser como las demás y, fiel a las expectativas, no ha decepcionado a nadie. La famosa empresaria ha celebrado su enlace por todo lo alto, durante todo un fin de semana y con tres looks de novia de lo más aplaudidos. Pero ahora tenemos que hablar de uno muy concreto y es del último vestido, cuyo sello Paris no ha podido ser más identificativo. Alucina con el total pink que ponía el broche de oro perfecto a la boda de Paris Hilton.

Vas a alucinar con el último vestido de novia de Paris Hilton

Después del enlace religioso y la celebración correspondiente en Bel Air, la fiesta seguía la noche del sábado del 13 de noviembre en el Muelle de Santa Mónica. Allí, Paris Hilton y Carter Reum volvían a recibir a sus amigos y familiares en una feria temática donde el rosa volvía a ser el protagoninsta y, de la misma forma, el look escogido por la novia. Limonada y tartas rosas, perritos calientes, recreativos con su cara, sesión de DJ y un diseño de Alice + Olivia que no ha dejado a nadie indiferente.

El diseño en cuestión consta de un top de rejilla bajo un vestido con lentejuelas rosa neón, palabra de honor y falda asimétrica de tul en el mismo color. Con él, Paris Hilton vuelve a dejar claro que los brillos son su apuesta segura, pasen los años que pasen. Combinaba todo con un bolso de cuero y un extravagante par de botas con plataforma, ambos a juego con el neón protagonista. Pero, sin duda alguna, el toque más especial lo ponía el velo rosa y las gafas con forma de corazón. Lo dicho: un estilismo con sello Paris Hilton de pies a cabeza.

Y si pensabas que su recién estrenado marido estuvo ajeno a toda la temática rosa, es porque no conoces muy bien a Paris Hilton. Como era de esperar, Carter Reum iba a conjunto con su mujer, en su caso con un chándal azul marino con toques rosas de lo más llamativos. "Ha sido el fin de semana y la boda de mi cuento de hadas", comentaba la novia.