La historia del vestido que Rosalía rescató de la pasarela 20 años después

La pasada noche del 12 de noviembre, Mallorca acogió a muchos de los artistas más reconocidos de nuestro país en la que ya es una de las galas de entrega de premios más importantes de la industria de la música: Los 40 Music Awards. En la alfombra roja, vimos a una espectacular Sofía Ellar vestida de novia, a Lola Índigo con el total red más comentado de la noche, a Aitana Ocaña, a María Pombo y, por supuesto, a Rosalía. La artista catalana, que está a punto de dejar a todos boquiabiertos con el álbum Motomami, sorprendía a los asistentes al hacer oficial su relación con Raw Alejandro sobre el photocall y con su vestido azul con trasparencias y mariposas, el cual ha recuperado del archivo de 1998 de esta conocida firma italiana. Te damos todos los detalles.

El vestido azul de Rosalía que Kate Moss llevó, muy similar, hace 23 años

A pesar de que este año no ha estado nominada en ninguna de las categorías existentes, la que es una de las cantantes más importantes de nuestro país no podía faltar a esta cita anual con la música. Además, lo haría en compañía de Raw Alejandro, su pareja, con el que hizo pública su relación de la forma más tierna en la alfombra roja y, posteriormente, también sobre el escenario. Es por ello que no podía perder la oportunidad para lucir un lookazo de la talla del diseño de Rick Owens que lució en su primera gala MET este año.

En esta ocasión, la elección apunta a un vestido vintage de la firma Dolce & Gabbana y, más concretamente, un vestido en seda azul pastel semitransparente, con detalle de corsé y adorno de mariposas. Vestido que, según una web de compra-venta de segunda mano llamada 1STDibs, estaría valorado en unos 11.939 euros. ¿Te suena? Seguramente sí y es que Kate Moss ya llevó uno muy similar sobre la pasarela italiana en 1989. En su caso, carecía de mariposas y añadía el toque de contraste con unos panties de leopardo claramente visibles a través de la seda azul.