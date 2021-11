Hailey Bieber, Kendall Jenner y Bella Hadid: noche de chicas a la conquista de Miami

Todo el mundo está hablando de la boda de Lauren Perez el pasado 12 de noviembre en Miami y no es para menos. La íntima amiga de Kendall Jenner, Bella Hadid y Hailey Bieber celebraba su enlace judío en el estado de Florida con las tres modelos como invitadas de excepción y las redes están como locas comentando los looks que las tres escogieron. Sí, en plural. Y es que, si bien para la ceremonia en la playa, Kendall y Bella ejercieron de damas de honor con un sencillo vestido en satén azul pastel, de cara a la celebración menos formal, los looks fueron muy, muy diferentes. Por otro lado, Hailey Bieber también cambió de vestido a uno muy similar y hasta de la misma firma. Te damos todos los detalles sobre el evento VIP más sonado del fin de semana (con permiso de Paris Hilton y su boda).

- La gabardina marrón chocolate de Kendall Jenner es el 'trench' favorito del momento

Bella Hadid y Hailey Bieber, aires 70's y marrón chocolate

Para la boda de Lauren Perez, Hailey Bieber escogió un espectacular vestido largo, con escote tipo palabra de honor y cargado de lentejuelas doradas. Vestido de la diseñadora Magda Butrym, firma por la que también apostaba para su noche de chicas con Kendall Jenner y Bella Hadid en Miami. En esa ocasión, cambiaba el corte largo por el midi a favor de un vestido de cuero marrón chocolate, bolso Hobo vintage y sandalias acordonadas de Femme. También acordonadas y de estilo grecoromano eran las que escogió Bella, en su caso, para acompañar a un espectacular dos piezas de corte setentero firmado por Roberto Cavalli.

- Bella Hadid se convierte en la agente 007: ¿Será la nueva chica Bond?

Kendall Jenner y el vestido de cebra más buscado

Como ya sabes, Kendall Jenner fue una de las privilegiadas en ocupar el banco de las damas de honor en la boda de su amiga. Sin embargo, para la fiesta posterior, la modelo se deshizo del sencillo vestido satinado que compartía con Bella Hadid para cambiarse a un comentado diseño negro cargado de cut outs de Monot. Horas después, para su cena entre amigas por Miami Beach, Kendall sacaba su lado más salvaje con el que es, sin lugar a dudas, uno de sus estampado favoritos: el print de cebra. Y lo hacía a través de un diseño midi con cuello halter, bolso Rachel de By Far y sandalias negras de The Row.

Aunque a priori ninguno de los tres looks parezcan guardar relación alguna, fíjate en cómo las amigas apuestan todas por largos de corte midi, el más tendencia en pleno otoño-invierno y el que favorece a todos los tipos de cuerpos. Además, dado el clima de la costa de Florida, todavía se pueden permitir lucir las sandalias más bonitas, dos de ellas acordonadas (que será una de las tendencias más fuertes en el verano de 2022) y las otras clásicas, sencillas y con tacón tipo kitten. ¿Con cuál de los tres looks te quedas tú?