Es oficial: vuelven los pantalones de tiro bajo, la tendencia que divide a las amantes de la moda

Muchas pruebas y pocas dudas. Después de un tiempo colándose, de manera anecdótica, entre los looks de algunas de las expertas más seguidas, podemos decir que el regreso de los pantalones de tiro bajo es ya una realidad. La tendencia más polémica, con permiso de las botas yeti, divide a las amantes de la moda entre quienes no piensan apostar por este talle relajado y quienes abrazan con entusiasmo el retorno de una de las prendas más representativas de la estética de los años 2000. Las pruebas que apuntan hacia el éxito de este tipo de creaciones no solo están en la pasarela, también en los looks de calle de las grandes capitales de la moda, en las redes sociales y en las novedades de tiendas como Zara, un barómetro perfecto para medir las prendas con potencial de hit de estilo.

Como decíamos, en la colección para esta temporada del gigante textil no faltan los pantalones bajos, combinados con otras prendas de tendencia, como los tops cortos o los sombreros de efecto pelo. Pero esta silueta relajada también ha conquistado a chicas que hacen de los básicos su mejor baza a la hora de dar con looks cómodos y especiales.

La influyente consultora de moda danesa Pernille Teisbaek cuenta en su fondo de armario con todos los vaqueros de tendencia que arrasan en la actualidad: diseños wide leg, con abertura en el bajo, estampados... y sí, tampoco se ha resistido a los tejanos de tiro bajo. En su caso, ha apostado por un modelo tipo cargo, con bolsillos distribuidos a lo largo de la pernera. Y fiel a su gusto por las mezclas minimalistas, los ha combinado con un sencillo jersey beis de punto y unos botines del mismo tono.

Otro de los iconos de estilo más fotografiados en el Street Style, la estilista danesa Emili Sindlev también confirma el regreso imaparable del low rise. La experta también dice sí a las propuestas de inspiración baggy con un diseño de estampado militar que conquistará a las seguidoras de las tendencias menos convencionales. Por supuesto, la pasarela también ha dejado pistas poderosas que apuntan a la acogida creciente de esta tendencia. En la colección O/I 2021-2022 de Blumarine, la firma introduce el tiro bajo en sus pantalones de vestir, un corte que se hace todavía más evidente en sus novedades para el próximo año, igual que sucede con las colecciones P/V 2022 de marcas tan influyentes como Miu Miu o Versace, repletas de propuestas de cintura baja. La polémica está servida, ahora solo queda saber si las seguidoras del tiro bajo lograrán imponer la prenda en el armario o las detractoras conseguirán desterrarla antes de que su popularidad aumente todavía más.