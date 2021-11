Gabriella Brooks, cuñada de Elsa Pataky, se rinde al estilo de Audrey Hepburn con la gabardina que no pasa de moda

Elsa Pataky es un referente de estilo, pero su cuñada, una guapísima modelo veinteañera con facciones delicadas y ojos claros, tampoco pasa desapercibida con su brillantes elecciones de vestuario. Gabriella Brooks, la joven australiana que conquistó el corazón de Liam Hemsworth hace ya más de un año, es toda la inspiración que necesitas ver esta temporada. Es cierto que no suele ser muy activa en las redes sociales, intenta mantener su vida privada lejos de los focos de los paparazi, pero cuando publica sus estilismos, ¡le llueven los comentarios por su buen sentido del gusto! Y el último que ha llevado nos ha trasladado a una de las películas más nostálgicas de Hollywood.

La que ha trabajado para importantes marcas como Burberry, Chanel, Miu Miu, Saint Laurent, Dior y Tiffany & Co., se ha escapado unos días hasta la ciudad de Praga, lugar donde ha homenajeado a una de las estrellas del cine más queridas de la historia, Audrey Hepburn. Aunque su armario esté repleto de vestidazos de fiesta con los que se convirtió en la mejor invitada, con esta bonita instantánea nos ha demostrado que su uniforme del día a día es más sencillo y práctico. Y es que en el repertorio cápsula de toda experta como ella, siempre hay lugar para el clásico trench beige, ese que ha puesto de acuerdo a royals, actrices y celebridades desde hace décadas.

Su estrecha relación con la industria le acerca a las tendencias más punteras del momento, por eso no nos extraña que para su viaje europeo haya combinado su abrigo impermeable con doble botonadura y cinturón igual que lo hacen las precriptoras de estilo: con un par de vaqueros, zapatillas deportivas a dos tonos y bolso de mano. Y es que no hay otoño que la gabardina, aquella que lució la legendaria intérprete belga en la película Charada, no vuelva a los armarios más exclusivos. Así que si estás pensando en invertir en una, ¡ésta es la señal que necesitabas para dar el paso!