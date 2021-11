El impresionante armario de Sadie Sink, la promesa del cine que ahora trabajará ¡con Taylor Swift!

Las jóvenes estrellas del cine que hoy acaparan los titulares a nivel internacional, se dieron a conocer a partir de producciones como Los Bridgerton, Las aventuras escalofriantes de Sabrina y Riverdale. Pero la segunda temporada de la archiconocida serie Stranger Things, fue quien nos descubrió el talento de una chica 'zoomer' que ahora es imagen de una legendaria casa de joyería, viste de las firmas más prestigiosas del sector y colaborará en un proyecto musical que revolucionará las redes sociales. Abrimos el maravilloso armario de Sadie Sink, la actriz de 19 años que debutó en la pequeña pantalla junto a Millie Bobby Brown, otra promesa de la industria.

Su nombre ha vuelto a conquistar las noticias, no solo por su indudable belleza y cabello pelirrojo, también por su último trabajo que no tiene nada que ver con lo que ya ha hecho. Pero.. ¿qué relación tiene con Taylor Swfit? Hace tan solo unos días la cantante anunciaba el lanzamiento de un cortometraje que formará parte del disco Red Taylor's Version. En concreto trata del single All Too Well que Sink protagonizara junto al actor Dylan O’Brien, y que verá la luz el 12 de noviembre. Entre el cine, la música y la moda, nos nos sorprende que en muy poco tiempo la americana se haya postulado como la 'chica del momento' y su sentido del gusto es todo un ejemplo de cómo incorporar las tendencias más punteras a su estilo personal.

Además de haber sido portada de revistas y estar en el front-row de los desfiles de la Semana de la Moda, desde hace un par de temporadas es la imagen oficial de la marca suiza Chopard. ¡Pero su éxito va mucho más allá! Sadie ha colaborado con importantes casas de costura como Prada y Givenchy Beauty, y por último, pero no menos importante, forma parte de las invitadas estrella al progama Tribeca de Chanel junto con Emilia Clarke, Kristine Froseth y Lucy Boynton entre otras, con el objetivo de dar voz a las mujeres a través de su trabajo en los estudios de Hollywood.

Su estrecha relación con la élite de la moda, ha hecho que su armario sea toda una caja de sorpresas, opta tanto con prendas románticas y estilo vintage como hizo en la Gala de los premios CFDA de 2019, como por otras más cañeras y deportivas como lució en una premier de Netflix este verano. Entre los secretos mejor guardados de la artista, ese que le ha hecho brillar con sus acertadas elecciones de estilo hay un nombre: Molly Dickson. Y es que Sink comparte estilista con otras chicas de la Generación 'Z' como Addison Rae, Camila Mendes y Sydney Sweeney, ha sido la encargada de la transición de ser una adolescente a un referente de estilo, tanto dentro como fuera de plató. De ahí a que cada paso que da y cada conjunto que estrena, sea toda una inspiración.