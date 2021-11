Kiernan Shipka, la inspiración de la Generación Z que resolverá tu próximo look de invitada

Aunque su nombre no te sea demasiado familar, seguramente sí lo será su rostro de cuando era niña. Kiernan Shipka, actriz que debutó en la serie de Mad Men interpretando a Sally Draper durante siete temporadas, ha crecido rodeada de estrellas de Hollywood y ha seguido su estela convirtiéndose en una joven promesa del cine, pero también de la moda. Igual que otras chicas de la Generación Z como Kristine Froseth y Hailee Steinfeld, también esta intérprete que nacía en Chicago hace hoy 22 años se ha convertido en icono de estilo y se postula a un título que te va a encantar: el de 'la invitada perfecta'.

- La nueva chica de moda se llama Camila Mendes y ya la has visto actuar en la gran pantalla

Su paso por las alfombras rojas desde que era pequeña le ha ayudado a consolidar un acertado estilo personal. Gracias a su papel en la serie Las escalofriantes aventuras de Sabrina, ahora es uno de los rostros más solicitados -tanto es así que formará parte de la nueva temporada de Riverdale donde compartirá protagonismo con Camila Mendes-. Pero ya desde sus inicios ganaba premios en el mundo del cine como el Screen Actors Guild Award dos años consecutivos y el Young Artist Awards. Ahora, la bruja más querida de Netflix se ha convertido en una de las mayores referentes en la que podrás inspirarte para tus próximos eventos y fiestas navideñas.

- Iris Law confirma el éxito del estilo 'Y2K' y elige un look que ya llevó Beyoncé hace 20 años

Ha trabajado con las marcas más prestigiosas del sector como Valentino y acudido a los desfiles en el coidiciado front-row, por eso no nos extraña que su relación con la moda sea cada vez más estrecha. Con motivo de su cumpleaños, abrimos su impecable armario donde encontramos desde looks deportivos y de diario, hasta maravillosos trajes de Miu Miu, Celine, Fendi, Elie Saab y también de Delpozo entre otras emblemáticas casas de costura. Aunque es cierto que suele tener una estilista personal que le ayuda para crear looks de ensueño, es un hecho que Kiernan siempre acierta con su elección.

- De 'Los Bridgerton' a favorita de la industria de la belleza: la nueva vida de Phoebe Dynevor

Así que si estás cansada de vestir siempre igual, la cumpleañera será la mejor inspiración que puedes ver esta temporada. Su gran don para combinar minivestidos con tacón bajo, diseños lenceros con el fotogénico toque Old Hollywood, tul y transparencias, lencería y terciopelo es un auténtico ejemplo al que seguir desde hoy mismo. En alguna ocasión ha nombrado a la eterna princesa Grace Kelly como su fuente de inspiración, ahora ella se convierte en la nuestra.