Las botas que mejor quedan con vaqueros son de Zara y Emily Ratajkowski ya las ha estrenado

La modelo Emily Ratajkowski acaba de publicar My Body, un ensayo que, en palabras de la top, ha sido escrito "para comprender mejor las experiencias que han influido en mis creencias". Durante la promoción de este debut literario, hemos podido disfrutar de toda una maratón de looks, donde Emily ha vuelto a demostrar que su pasión por los básicos no está reñida con su habilidad a la hora de apostar por mezclas audaces, alejadas de combinaciones previsibles. Entre los distintos conjuntos que ha elegido la modelo en sus diferentes compromisos profesionales, podemos encontrar un nexo en común y es que casi todos ellos se han completado con el mismo tipo de calzado: unas botas altas. Adentrándonos en el armario de la maniquí, es fácil identificar todas las propuestas de tendencia que arrasarán este invierno dentro de la categoría de botas.

En un look de vaqueros y jersey de punto que reinventa la silueta casual tradicional, Emily ha introducido un sencillo toque de tendencia gracias a unas botas cowboy. En color negro y con motivos bordados en la caña del diseño, estas botas altas con tacón cómodo podrás encontrarlas entre las novedades de Zara para esta temporada. Se trata de un modelo de piel acabado en punta y disponible por 99,95 euros. Con este conjunto cómodo y atemporal, la top demuestra que este tipo de botas son más fáciles de llevar de lo que puede parecer a simple vista, y es que también encajan a la perfección en vestuarios sencillos aptos para el día a día.

- Un mantón de los años 20 convertido en un vestido: el triunfo del 'upcycling' en el look de Emily Ratajkowski

En otro de sus conjuntos de los últimos días, Emily volvía a apostar por unas botas altas de tendencia. Esta vez, integradas en un conjunto de inspiración clásica ideal para esos planes que implican un código de vestuario algo más formal. La top se decantó por la mezcla de blanco y beis en un estilismo formado por un jersey de cuello alto (muy similar al que lució con los vaqueros en el look de la imagen superior) y una falda plisada de Khaite, una de esas compras especiales que completarán tu fondo de armario invernal. Las botas altas en beis, el modelo Stevie de la firma By Far, completan un look impecable.

Además del negro y color crema, Emily también se atreve con el blanco en lo referente a las botas altas. La top no dudó en reinterpretar un clásico invernal, como es el estampado de pata de gallo al elegir una llamativa americana en verde que luce a modo de minivestido. Gracias a las botas altas en blanco, el vestuario adquiere cierta estética sesentera. Cowboy, clásicas y de estética retro, ¿qué tipo de botas altas querrías tener también en tu armario?