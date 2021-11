Historia de un flechazo: ¿por qué Dua Lipa lleva sin parar tops y vestidos de mariposas?

Entre todos los iconos de estilo de la Gen Z que han demostrado su gusto por la estética años 2000, Dua Lipa es posiblemente la que más experimenta con la moda de aquellos años, tanto con apuestas vintage integradas en looks de calle, como con diseños de firmas emergentes o sellos consolidados en la pasarela. En su última aparición pública, la cantante reafirmó su gusto por las tendencias dosmileras con un conjunto que, además, confirma la obsesión de la artista por las mariposas. Dua no quiso perderse el concierto de Adele en Londres y para la ocasión se decantó por un original dos piezas en color rosa chicle decorado con mariposas, un detalle que se repite con frecuencia en muchas de las prendas que forman parte del armario de la intérprete de Future Nostalgia.

El look dos piezas de Dua Lipa forma parte de la colección Primavera/verano 2022 de Blumarine, donde las propuestas de inspiración años 2000 son el hilo conductor del armario. El vestuario está formado por un top de tirantes, con mariposa central de pedrería, y una falda asimétrica con abertura lateral, también con mariposas bordadas. Las sandalias, del mismo color rosa chicle, también incorporan este detalle en las cintas del calzado, donde se combinan mariposas de gran tamaño con otras más pequeñas. Como decíamos, no es la primera vez que Dua se rinde a las mariposas. Seguro que recuerdas aquel look de alfombra roja que llevó en la gala de los premios Grammy de este año, donde acertó de pleno con un espectacular vestido de pedrería de Versace, una creación en rosa con una gran mariposa en la zona del talle. Una apuesta que muchos medios especializados compararon con algunos looks de finales de los noventa (como este de Naomi Campbell) o principios de los años 2000.

- En el vestuario de 'Gossip Girl', en el armario de las modelos... la chaqueta 'varsity' arrasa como relevo de la cazadora

Fuera de los focos, las mariposas también han tenido un peso importante en sus looks de calle. En algunas de las publicaciones que Dua Lipa comparte en sus redes sociales, las mariposas forman parte de muchos de sus conjuntos. Por ejemplo, hace menos de un mes actualizó la fórmula del doble denim al apostar por un conjunto vaquero formado por un top de mariposa y unos vaqueros bordados, también de Blumarine.

En el vestidor de la artista encontramos grandes firmas, pero también sellos emergentes casi desconocidos para el gran público y a los que Dua consigue proporcionar una gran visibilidad cuando los luce. Es el caso de la firma Yung Reaper, un sello independiente que consiguió llamar la atención de la cantante gracias a un top vaquero y un conjunto rosa con mariposas. El verano pasado también se rindió a esta clase de cropped tops con una colorida propuesta con forma de mariposa obra de Masha Popova, una marca de marcada estética años 2000 también presente en el armario de iconos como Bella Hadid o Kylie Jenner. ¿Tendrán las mariposas un significado especial para Dua Lipa?