¡Atención fans de 'Emily in Paris'! El vestuario de la serie sale a la venta

La esperada segunda temporada de Emily in Paris llegará a nuestras pantallas el próximo 22 de diciembre. La serie protagonizada por Lily Collins ya conquistó a muchas amantes de la moda con su primera entrega gracias al llamativo vestuario, ideado por la influyente Patricia Field, responsable de los inolvidables looks de Sexo en Nueva York. En los nuevos episodios, el armario de Emily Cooper y sus amigas parece que volverá a ser un reclamo interesante, tanto es así, que se ha anunciado que se podrán aquirir los looks de las protagonistas, según apunta WWD. El mismo día del estreno se lanzará una tienda online en la web de Netflix, donde se podrán encontrar algunas de las prendas y accesorios vistas en esta ficción ambientada en París. Una estrategia que confirma que el Screen Style ha llegado para quedarse, como ya pudimos intuir después del éxito que el famoso chándal verde de El juego del calamar tuvo entre los seguidores de las tendencias.

Tomando como referencia el vestidor de Emily en la primera temporada, podemos señalar su gusto por las firmas de lujo. Uno de los diseños más icónicos fue el abrigo verde de Chanel perteneciente a la colección Crucero 2020 que llevó en unos de los primeros episodios. Versace o Vivienne Westwood fueron otras de las marcas vistas en el armario de la protagonista, donde por supuesto no faltaban sellos parisinos como Maje o Sandro, algo más asequibles. ¿Qué encontraremos en la segunda temporada? En las imágenes que ha adelantado la plataforma queda claro que la moda seguirá teniendo un peso importante. Como explica WWD, las marcas que formarán parte de este proyecto son de lo más variadas: desde AZ Factory hasta la firma de joyería Roberto Coin o el sello Zeus+Dione. Las propuestas que saldrán a la venta han sido seleccionadas por Patricia Field y el grupo francés Mint Group. Además de en la web de Netflix, también se podrán comprar en la tienda multimarca de lujo Saks Fifth Avenue y en las tiendas online de cada firma.

Aparte de Emily, su compañera de reparto Camille Razat (cuyo éxito ha llevado a L'Oréal Paris a elegirla como portavoz internacional) también despierta el interés de las amantes del estilo parisino más cool por lo que también se podrán adquirir algunas de sus apuestas. Igualmente encontraremos diseños de Mindy, el personaje a quien da vida Ashley Park. Tal y como explicó la propia Patricia Field en una entrevista a Paper con motivo del estreno de la ficción, el armario de Emily evoluciona a lo largo de la serie, a medida que se va asentado en la ciudad de París. Además, la inspiración del chic parisino, según comentó, bebe de actrices clásicas como Audrey Hepburn o la franco-estadounidense Leslie Caron. ¿Habrá cambiado algo en su armario en los nuevos episodios?