La nueva chica de moda se llama Camila Mendes y ya la has visto actuar en la gran pantalla

Si eres una auténtica fan del cine y no hay serie que se te resista, seguramente el rostro de Camila Mendes te será muy familiar. La estadounidense de 27 años ha conquistado en muy poco tiempo la cima de Hollywood con sus brillantes interpretaciones en trabajos como Riverdale, La cita perfecta y Dangerous Lies entre otras producciones que has podido ver en la gran pantalla y en Netflix. Si hace unas semanas hablábamos de Kristine Froseth, la actriz favorita de Chanel con el armario más espectacular, ahora lo hacemos de la intérprete con raíces brasileñas que se ha convertido en la nueva chica de moda con acertados estilismos firmado por grandes casas de costuran que marcan su estilo personal.

A la que sus amigos llaman Cami, es toda una experta en la intrepretación. Desde que tiene 10 años, ha estado sobre los escenarios de teatro, una aficción escolar que después se convirtió en su profesión y lleva años reportándole premios como el Teen Choice Awards que ganó en 2017, si bien su primer trabajo oficial como actriz fue en un anuncio de Ikea. Su estilo también le ha ayudado a distinguirse de sus compañeras y el pasado mayo de 2019 asistió a la Gala MET enfundada en un vestido amarillo con falda de plumas de Prabal Gurung y maquillaje bicolor y detalles joya en los ojos con el que no pasó para nada desapercibida.

El guardarropa fuera de cámara de Mendes está lleno de color, detalles fantasía y estampados alegres; y la estilista neoyorquina Molly Dickson tiene mucho que ver con ello. No hay evento que la que encarna el papel de Verónica Lodge no robe las miradas con sus elecciones de vestuario. Y aunque quizás no tenías en el radar a esta veinteañera, sus redes sociales son el mejor escaparate en el que muestra los estilismos, sus disfraces de Halloween con sus amigas de Riverdale -que estrena sexta temporada el próximo 16 de noviembre- e incluso sus escapadas a enclaves paradisíacos. Y sí, como has podido comprobar supera a la reina de las influencers, Chiara Ferragni, en cuanto a seguidores con ¡más de 26 millones!

Y, atención, porque la última fotografía que ha publicado, en la que aparece con un estilismo totalmente inesperado, ha alcanzado casi los tres millones de likes en menos de 24 horas. Camila aparece enfundada en un atrevido conjunto de dos piezas de inspiración noventera, el delicado y popular cárdigan de Jacquemus que ahora lucen las top models y una falda midi con cinturón incluido de Versace. Así ha asistido al evento promocional de Fairfax, la nueva serie de dibujos animados de Amazon Prime Video en la que pone su voz a uno de los personajes.

Su presencia en las citas más exclusivas del mundo de la moda y el cine le han ayudado a darse a conocer más allá de la pantalla postulándose incluso en una de las invitadas mejor vestidas. Y es que su belleza natural con rasgos latinos que recuerdan a la de otras grandes estrellas como Salma Hayek, Eva Mendes y Eva Longoria, agrega las tendencias del momento; una combinación gracias a la que ha conseguido protagonizar portada de revistas e incluso ha sido la imagen de campaña para la marca de belleza Urban Decay.