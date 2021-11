Zara versiona el vestido de lentejuelas más famoso de Kate Moss y Naomi Campbell en los 90

Las próximas fiestas (y vacaciones navideñas) están a la vuelta de la esquina, así que si no quieres correr para conseguir un look de invitada de última hora, es el momento de buscar e invertir en la prenda estrella que te ayudará a brillar, literalmente. Y si hablamos de personas influyentes en el mundo de la moda, Kate Moss -y su envidiado armario en los años noventa- es el referente número uno de la larga lista en el que inspirarse para este tipo de celebraciones. Entre todos los estilismos que la supermodelo lució en esa época, hay uno que llevó junto a una de sus amigas y compañeras, Naomi Campell, que eclipsó a todos los demás. Y atención, porque hemos encontrado una versión muy similar en la nueva colección de Zara.

Inspirándose en el vestido de Kate o no, el gigante textil de Inditex ha hecho que recordemos la mítica llegada de las maniquís a la fiesta benéfica Los diamantes son para siempre que organizó Dotatella Versace después del desfile de la firma italiana celebrado en Londres en el verano de 1999. Ahora, 22 años después, este tipo de minivestidos bañados de luz -los suyos eran metalizados- que no pasaron desapercibidos aquella velada de principios de junio, vuelven a los armarios de las chicas que mejor visten convirtiéndose en la propuesta más acertada y festiva de la temporada, aquella con la que postularse como la invitada más especial. Pero para sorpresa de los fans acérrimos de Moss y Zara, no hay uno, sino dos interpretaciones de lentejuelas plateadas que pueden ser tuyas.

El primero es una pieza con tirantes finos al estilo spaguetti -una característica típica de los noventa-, escote en pico que estiliza el pecho y un nudo en la zona de la cintura que lo convierte en una propuesta mucho más especial. Tiene un precio de 29,90 euros. Pero si eres friolera y prefieres enfundarte en un diseño de manga larga, la firma española ha oído tus plegarias diseñando una versión incluso más espectacular que la anterior. Se trata de un llamativo vestido corto con cuello redondo y cremallera invisible en la espalda que encontrarás por 49,95 euros en su página web combinado con sandalias de tacón y apliques brillantes.

Es cierto que no es la primera vez que la reconocida firma nacional viaja en el tiempo en el guardarropa de la modelo británica. Ya lo hicieron con sus famosos vestidos slip dress que forman parte de todo buen fondo de armario -que lanzan cada temporada- e incluso con una sudadera con un print en blanco y negro de su rostro. ¿Cuál será el siguiente guiño que veamos?