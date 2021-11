Guía de estilo: cómo llevar las botas altas 'OTK' que arrasan este otoño-invierno

En París, Milán o Copenhague, el calzado de tendencia que más se repite en los looks de las invitadas a las semanas de la moda no son las zapatillas. Parece que las expertas han dejado de lado, al menos de momento, la obsesión por las sneakers y han encontrado otra apuesta perfecta para rematar todo tipo de estilismos. Nos referimos a las botas altas cuya caña se eleva por encima de la rodilla, es decir las conocidas como botas OTK (en inglés, over the knee). Aprobado en la pasarela por firmas como Etro o Elisabetta Franchi, se cuelan en conjuntos sofisticados, por ejemplo al optar por propuestas de acabado glitter que se combinan con minivestidos, pero también en looks de diario, demostrando que los modelos más sencillos pueden ser tan versátiles como unos botines negros. Si te apetece rendirte a la tendencia, descubre en el nuevo vídeo de FASHION cómo llevan las chicas más estilosas las botas OTK esta temporada.

