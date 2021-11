El nuevo fenómeno viral son las clones de Blair Waldorf y Serena Van Der Woodsen

Blake Lively ha vuelto a hacerse viral y no, esta vez no es por sus sorprendentes manicuras. Esta vez las millones de reproducciones corren a carga de la que ya es su clon oficial de TikTok. Se llama Maddie Hope y, gracias a ella, también hemos localizado a Maija May, que también podría ser -perfectamente- la hermana menor de Leighton Meester. Alucina con el vídeo al estilo Gossip Girl con el que estas dos chicas han dejado a todos con los ojos como platos.

El descubrimiento de las cinco millones de reproducciones

Es de lo más habitual que, mientras deslizas por el feed de TikTok, aparezca alguien que te recuerda a algún celebrity. Un muy buen ejemplo es Paige Niemann, la clon legítima de Ariana Grande. Pero también las hay que nos recuerdan a Taylor Swift, a Rihanna y hasta a Scarlett Johanson. Así que, ¿cómo no iban a tener una digna representación las amigas más conocidas de la pequeña pantalla? Blake Lively y Leighton Meester también tienen clones y el parecido con sus personajes -Serena Van der Woodsen y Blair Waldorf- en Gossip Girl es, cuánto menos, sorprendente.

Empecemos por Maddie Hope, cuyos vídeos intepretando a Serena Van Der Woodsen acumulan millones de reproducciones y cientos de miles de comentarios de asombro. Tal y como puedes ver en la imagen, su parecido con el personaje de Gossip Girl es tan impresionante que hasta comparten el pequeño lunar bajo el ojo, el color del pelo, el de los ojos y hasta determinadas expresiones. "Eres literalmente ella", comenta otra usuaria. "Estoy convencido de que Blake Lively tuvo una hija y nadie lo sabe" bromea otro.

¿Y qué nos dices de Maija May que, además de guardar un parecido MUY razonable con Blair Waldorf, también comparte su estilo. Esta creadora de contenido, cuyos comentarios más frecuentes apuntan a estos último, tiene una forma de vestir preppy y Old Money, tal y como su clon de la ficción. También ella suele hacer hincapié en su parecido con la actriz a través de vídeos en los que la imita. Vídeos que, automáticamente, producen la reacción obvia entre el resto de usuarios: "Imagínate poder decir que te pareces a Blair Waldorf", añade una. "Se parece más a Blair que Blair", añade otro. Y así casi 5.000 comentarios del estilo en un solo vídeo.