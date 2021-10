Hailey Baldwin se transforma en Britney Spears y deja a sus fans boquiabiertos

Aunque Halloween se celebra esta noche, algunas celebrities han querido adelantarse y llevan desde varios días compartiendo imágenes de sus transformaciones. Chiara Ferragni y su familia se han convertido en los Addams, Paula Echevarría en una catrina mexicana, Elsa Pataky en una enfermera sangrienta... Hailey Baldwin ha ido un paso más allá y no solo ha querido disfrazarse, sino que ha montado una sesión con una elaborada producción de vestuario, maquillaje e incluso escenarios que ha desembocado en unas espectaculares fotografías que no han tardado en hacerse virales (y no nos extraña).

Un parecido más que evidente

"Feliz fin de semana de Halloween👻El primer concierto al que fui en mi vida fue a ver a la reina Britney Spears, y llevo en shock desde entonces 💞💞🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃" escribía la modelo, explicando el motivo por el que había decidido meterse en la piel de la artista por un día. Sin embargo, en vez de elegir uno de sus looks emblemáticos, ha recreado varios diferentes, como el de colegiala del videoclip de Baby One More Time -trenzas y pompones incluidos, por supuesto-, el mono de látex rojo de Toxic y la famosa portada que protagonizó para la revista Rolling Stones en la década de los 90 con un pijama XS y abrazada al peluche de un Teletubbie.

Cuatro looks virales

Como decimos, Hailey no se ha limitado a imitar los estilismos de Britney, sino que, además de recrearlos hasta el más absoluto detalle, calcando también el maquillaje y peluquería gracias a su equipo, ha elegido escenarios totalmente acordes para posar con cada uno de ellos. Como era de esperar, estos espectaculares disfraces no han dejado indiferente a nadie, y han sido muy comentados en redes, donde acumula más de 3 millones de likes en menos de 24 horas.

A los cientos de comentarios que ha recibido la modelo por parte de sus fans se le suman otros tantos de celebrities como Kim Kardashian, quien le ha dicho que es "la mejor", Elsa Hosk, que destacaba que lo había clavado o Sara Sampaio, que los describía como "súper cools". Además, Kylie Jenner, Chiara Ferragni, Karlie Kloss y más famosas le han dejado emojis que plasman lo mucho que les gusta su elección.