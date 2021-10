Solo Jlo podría llevar un 'bralette' brillante con pantalones de chándal y taconazos

Después de más de año y medio de incertidumbre debido a la pandemia, tiempo en el que los conciertos y grandes celebraciones tuvieron que suspenderse, poco a poco vamos retomando la rutina y, por fin, han vuelto las actuaciones en directo. Ayer varios artistas estadounidenses destacados se dieron cita en el Rocket Mortgage Fieldhous de Ohio con motivo del Rock & Roll Hall Of Fame Induction Ceremony, entre ellos, la siempre hipnótica Jennifer Lopez, quien acaparó todas las miradas no solo con su espectacular show y sus impactantes bailes, sino también con sus conjuntos. Una vez más, demostró que a sus 52 años está igual (o mejor) que cuando tenía 30 y presumió de cuerpazo con un estilismo que no dejó indiferente a nadie y que, siendo sinceras, solo ella podría defender.

Abdominales de acero

Sí, aunque te resulte difícil de creer (a nosotras nos pasa), Jlo sopló este verano 52 velas, pero el tiempo no parece pasar por ella. La genética, sumada a una estricta disciplina fitness, tratamientos de belleza y una dieta restrictiva, hacen que pueda presumir de un espectacular físico que no duda en potenciar con sus siempre comentados looks. Anoche apostó por una de esas mezclas imposibles que, sin embargo, en ella funcionan. Como prenda protagonista, un sujetador triangular de brillos y encajes que dejaba todo el abdomen al descubierto, a excepción de la zona cubierta por el cañero cinturón de piel con tachuelas, accesorio decorado con las iniciales de Dolce&Gabbana, casa a la que pertenecía el estilismo.

Un combo 'imposible'

Lo llevó con un pantalón de chándal de efecto satinado, prenda de tiro bajo con elásticos en la cintura. En su actuación, remató con una gran gabardina azul klein de mangas abullonadas, cola XL y adornos de cremalleras a contraste, pero para la fiesta posterior prefirió una opción más cómoda, una sencilla blazer negra de solapas que lució abierta. Como calzado, unos botines acordonados de puntera afilada y tacón de aguja pertenecientes a Designer Shoe Warehouse. Remató con una fabulosa maxigargantilla brillante y multitud de anillos y cadenas. Despejó su rostro con dos coletas altas y optó por un maquillaje potente muy fiel a su estilo noventero, realzando su mirada con un ahumado bronce y pestañas extralargas y sus labios con un delineado marcado en tono nude.

En otra de sus actuaciones cambió de imagen y combinó una camiseta negra básica, falda-joya con motivos en relieve y unas súperbotas de camuflaje por encima de las rodillas. Además, soltó su melena abogando por un look más natural.

