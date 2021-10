¿Salir de fiesta con tu padre? Kaia Gerber lo hace con un vestido negro muy diferente a los demás

No todo el mundo nace en el seno de una familia con un apellido conocido a nivel internacional, y Kaia Gerber lo tiene por partida doble. La modelo, que ha desfilado para las casas de moda más importantes de la industria, vuelve a ser noticia, y no solo por su último look con guiño al pasado, también por una divertida anécdota que han capturado los paparazzi por las calles de Nueva York. ¿Salir de fiesta con tu padre? Así es, la hija mayor de Cindy Crawford ha contado con la presencia de su padre, Rande, para asistir a uno de los eventos más importantes de la temporada, la gala del 30 aniversario de DKMS.

Ni su pareja Jacob Elordi -con quien confirmó hace unos días en la alfombra roja su historia de amor- ni con una compañera de pasarela, en esta ocasión la veinteañera que sopló las 20 velas el pasado septiembre, ha protagonizado uno de los momentos más entrañables de la semana gracias a su invitado de honor, su querido padre. La buena relación que tienen es palpable, no solo a pie de calle, también en las redes sociales donde ambos comparten momentos del día a día en su casa de Malibú junto al resto de la familia y mascotas.

Y una vez más Kaia vuelver a ser la mejor vestida de la cita con una elegante propuesta que aprobaría la mismísima Audrey Hepburn, ya que recuerda al icónico traje -obra de Hubert de Givenchy- que la actriz llevó en la primera escena de Desayuno con diamantes en pleno Manhattan desértico. Para esta especial ocasión, la californiana ha vuelto a confiar en el ingenio de una de sus marcas de cabecera, Marc Jacobs, quien diseñó este maravilloso modelo negro hasta los pies plagado de cuentas de lentejuelas a tono que pudimos ver en el desfile de la colección otoño-invierno 2020, y sí, ¡lo llevó Bella Hadid!

Pero atención, porque además de demostrar la capacidad que tiene un vestido negro especial para hacer que un look de invitada sea todo un referente de estilo sin necesidad de añadir más complementos, Kaia también ha hecho un guiño a su madre con el mencionado estilismo. Si viajamos en el tiempo, podemos recordar aquel momento en el que la supermodelo de los noventa aparecía de la mano de su primer marido, Richard Gere, camino a la gala CFDA Awards en 1994. Una noche de verano en la que apostó por una prenda del mismo corte, con tirantes, escote redondo y ceñido en la cintura que la une al de su hija. ¿Quién se ha inspirado en quién? ¿Marc Jacobs en Cindy? ¿O Kaia en su guardaropa?