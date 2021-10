Lily Collins hace una nueva confesión sobre la conexión entre Emily Cooper y Carrie Bradshaw

Con suerte, muy pronto podremos disfrutar de dos grandes estrenos para los amantes de la moda. Por un lado, And Just Like That ya está en pleno rodaje y la segunda temporada de Emily in Paris ya está confirmada. Sin embargo, no es eso lo único que ambas series tienen en común. Y es que, claro, que Emily Cooper comparta estilista con Carrie Bradshaw ya era una gran pista y la actriz de la primera, Lilly Collins, acaba de confirmar todas las sospechas. ¿Es la protagonista de Sexo en Nueva York un referente de estilo también para ella? La respuesta es... ¡Sí!

Emily Cooper... ¿fan de Carrie Bradshaw?

El fenómeno de Emily in Paris es tan comparable con el que mantiene Sexo en Nueva York como el estilo de sus dos protagonistas. Extravagancias, looks a todo color, accesorios protagonistas y una fiel adaptación a las tendencias de cada momento. Desde su estreno, los fans de ambas series habían establecido similitudes entre Emily Cooper y Carrie Bradshaw pero no ha sido hasta hoy que hemos recibido confrimación oficial de una de las actrices. En una entrevista para un medio estadounidense, Lilly Collins ha hablado del personaje de Sarah Jessica Parker y, más concretamente, de como percibe ella que puede haber incidido en el estilo de su personaje. La actriz piensa que la columnista podría ser, perfectamente, el ídolo de estilo de Emily Cooper: "No está intentando imitar la vida de Carrie pero Emily haya crecido, probablemente, con posters de Carrie Bradshaw en su pared".

Emily Cooper y Carrie Bradshaw comparten estilista

Uno de los aspectos que mejor confirman las sospechas de la actriz es, con toda seguridad, el hecho de que Patricia Field esté detrás de ambos e icónicos vestuarios. La estilista, también conocida por vestir a Andy y a Miranda en El Diablo Viste de Prada (entre muchas otras), ha contribuido en gran medida a crear estos dos personajes. Por un lado, se imaginó a una Emily estadounidense buscando vestir lo más parisina posible dadas sus circunstancias. Por otro, confecccionó a una columnista sexual, amante de la moda, muy al día con las tendencias y sin miedo a arriesgar. Y es que, aunque aparentemente no tengan nada que ver, lo cierto es que la firma de la emblemática diseñadora de vestuario es claramente visible.