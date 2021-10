Blanca Suárez ha encontrado la chaqueta especial que mejor queda con vaqueros o pantalones de fiesta

Pocos días después de cumplir años, Blanca Suárez se ha dejado ver en un evento celebrado en Madrid donde ha conjugado en un solo look, dos de las tendencias más poderosas de la temporada. Por un lado, los pantalones de efecto cuero, una prenda que ha multiplicado su presencia en el Street Style de las últimas semanas, demostrando que esta alternativa a los vaqueros ofrece posibilidades casi ilimitadas también en conjuntos de diario. Por otro, la chaqueta tipo bomber, la apuesta ideal para llevar antes de que tengamos que volver al plumífero que regresa al armario por todo lo alto, eso sí, en versiones actualizadas y alejadas de las apuestas más sencillas.

Como decíamos, la actriz se ha decantado por la comodidad del pantalón con este conjunto ideado por el estilista Freddy Alonso (responsable también de los looks de Milena Smit o Juana Acosta) y firmado por Isabel Marant. Si te apetece probar la tendencia de los diseños de cuero, la opción escogida por la intérprete es de las más versátiles. Se trata de un pantalón recto de tiro alto, un corte que favorece siempre al cuerpo, además la pernera no es demasiado ajustada, algo importante para no limitarnos la libertad de movimiento al caminar. Blanca ha combinado esta propuesta con un cropped top negro básico, dejando todo el protagonismo del vestuario a la chaqueta tipo bomber. Con cuello redondo y una silueta ligeramente oversize que refleja cierta estética años ochenta, presenta un vistoso estampado de flores en tonos rojos y azules, un print que contrasta al máximo con el negro del resto del conjunto. Como toque final, unas sencillas sandalias de tiras de Stuart Weitzman son las mejores aliadas.

- Blanca Suárez nos confiesa su look de alfombra roja preferido y sus planes... ¡de raparse la cabeza!

Además de su gusto por la moda, Blanca ha demostrado también estar al tanto de las tendencias beauty más prometedoras de la temporada. La actriz ha completado el look con una coleta alta de burbujas, un recogido tan llamativo como fácil de realizar, solo necesitas dividir la coleta en secciones del mismo tamaño y anudar el cabello con gomas del mismo color. Si tienes el cabello largo, puedes permitirte colocar más de tres gomas y, por tanto, adquirir varias burbujas tan bonitas como las que Blanca Suárez luce en la foto.