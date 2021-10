¿No sabes qué ponerte? El filtro viral que usa la 'Gen Z' para encontrar su look perfecto resolverá tus dudas

Pensar que en TikTok solo vas a encontrar coreografías es "muy 2019". La red social más interactiva y popular del momento es mucho más que eso. Es el escaparate de tendencias más completo, sea el ámbito que sea en el que estés interesada. Por ejemplo, si te apasiona consumir contenido de moda quédate porque esto puede interesarte. En los últimos meses, hay un filtro de estilo que ha tenido la mejor de las acogidas entre creadores de contenido y espectadores y consiste, nada más y nada menos, que en elegir la estética de tu look. Lo mejor de todo es que cualquiera de las opciones disponibles forma parte imprescindible de la lista de tendencias otoño-invierno 2021/22. Es decir, que además de divertido es útil.

TikTok elige la estética de tus looks con este divertido filtro

Además de la infinidad de trucos de estilo disponibles en el frecuentado Para Ti, TikTok es un experto en almacenar retos para sus usuarios, también en términos de moda. Mientras que el otoño pasado la prueba consistía en meterte en el papel de una lujosa invitada al front row de los diferentes desfiles, este año el challenge reside en construir un look estrictamente acorde a la estética que marca la aplicación. Dicho reto coincide con otro poderoso auge, el de los vídeos caseros conocidos como Vístete Conmigo (originalmente, Get Ready With Me). Mediante ello, los creadores de contenido eligen estilismo diario delante de sus seguidores. Modalidad de vídeo ideal para probar el nuevo filtro viral.

Como has podido ver en el vídeo, son varios y muy diversos los estilos que pueden protagonizar tu look y, sin embargo, todos ellos tienen un fuerte denominador común: su poderosa presencia en las tendencias otoño-invierno 2021/22. Especialmente, la imperiosa vuelta de muchas de principios de los 2000 y todo lo relacionado con las prendas vintage y a todo color.

Los diferentes estilos de vestir, uno por cada tipo de chica

El filtro funciona de manera aleatoria y se detiene en una estética concreta cada vez que lo usas. ¿Cuáles puedes encontrar? Las expuestas a continuación:

'Cute': otra estética que admite diferentes opciones y en la que, sin embargo, debe primar un elemento muy concreto: la presencia del color rosa o, si lo prefieres, de algún tono pastel similar, como el lila. El objetivo es transmitir un aire 'mono', su traducción literal en castellano.

uno de los estilos favoritos de la generación Z atiende, sin ninguna duda, a vestirse tal y como lo hacíamos en los años 1999 y 2000. Es decir, justo en el tránsito de un siglo a otro, cuando los vaqueros de tiro bajo, las chaquetas de punto rosa fucsia, las orquillas con forma de mariposa y la fuerte presencia de la logomanía eran lo más de lo más.

Vintage: tal y como su propio nombre indica, lo único que los participantes tienen que hacer es confeccionar un look a base de prendas y accesorios exclusivamente vintage o, en su defecto, inspiradas en dicho estilo.

Cayetano/a: lo que para algunas personas es una connotación negativa, en términos de estilo no es más que una acutalización del popular estilo Old Money. Es decir, la confección de looks a base de prendas de corte clásico como los chalecos de punto, las camisas blancas, las faldas de tablas o los mocasines. Roció Cittadini, una usuaria argentina, lo transmite muy bien en el vídeo.

Deportivo/a: hay estilos que no necesitan presentación y este es uno de ellos. Eso sí, se admiten dos tipos: el más urbano e inspirado en el street style postgimnasio de la princesa Diana (el más recurrente) o uno estrictamente deportivo, con tus conjuntos para entrenar favoritos.