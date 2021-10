Sassa de Osma conquista Atenas con un increíble vestido plisado fucsia y collar de cristales

Si algo le caracteriza a Sassa de Osma es tener un gusto impecable a la hora de vestir. No importa si es para dar un paseo por Madrid o para acudir a una cita de gran calibre, como lo está haciendo este sábado de otoño en la boda real de Nina Flohr y Philippos de Grecia, porque siempre triunfa con su elección. En esta tarde, la diseñadora de bolsos y experta en moda, se ha decantado por lucir un maravilloso diseño digno de una princesa de cuento de hadas, uno con el que ha confirmado que crear un conjunto bicolor también puede ser elegante.

- ¿Tienes una boda en otoño? Inspírate en el vestido de margaritas de Sassa de Osma

Si hace unas semanas nos sorprendía en una exclusiva fiesta en Venecia con un delicado traje en color azul de la firma Andrew GN, ahora se decanta por una de las tonalidades más vistas sobre la pasarelas estas últimas temporadas: el fucsia. La princesa de Hannover era una de los rostros más esperados este fin de semana en Atenas, y su espectacular vestido plisado efecto satén ha confirmado lo que ya esperábamos: es una de las invitadas mejor vestidas del enlace. Se trata de un diseño de gala, cuello redondo, manga larga ligeramente abullonada adornado con un maxicollar de cristales verde de la misma casa de costura. Es su gran favorito para las bodas de otoño, esta propuesta pertenece a la colección primavera-verano 2021 y tiene un guiño muy especial: recuerda a los tradicionales vestidos de la Antigua Grecia.

- Sassa de Osma estrena en Madrid el look más cómodo del otoño: cárdigan lima y vaqueros 'wide leg'

La exhuberante joya que reside sobre su pecho, ha aportado luz a su rostro, está incorporada directamente en el vestido y la ha combinado con un bonito bolso verde de mano con apliques metalizados. En cuanto a los zapatos ha optado por un modelo sencillo negro, para así dejar el protagonismo al rosa vibrante y verde que han puesto el sello de color al acto. Pero no todo queda ahí, su recogido al estilo royal con moño bajo raya al medio nos ha hecho viajar al pasado, concretamente a la casa de Mónaco, cuando Grace Kelly lucía este tipo de peinado para eventos oficiales. ¿Estamos ante la nueva tendencia de invitadas nupciales? Porque ahora la aristócrata peruana afincada en la capital española ha coincidido con el look made in Spain que llevó Inés de Cominges el mes pasado en Viena, en la boda de Anunciata de Liechtenstein.