¡Imparable! Aitana suma un nuevo éxito, esta vez fuera de los escenarios

El otoño de Aitana está siendo de lo más prolífico en cuanto a logros, tanto dentro como fuera del escenario. Si hace unas semanas anunciaba, lookazo incluido, su contrato con una importante cadena de restauración internacional y anoche se llevaba a casa el premio Onda en la categoría "fenómeno musical del año", hoy hemos conocido un nuevo éxito en su carrera que, además, establece a la catalana de 22 años como referente de moda: su debut como embajadora de la firma de joyas Tous, casa con la que ya trabajan Tamara Falcó o la también cantante Belinda.

Igual que Ester Expósito, María Pedraza o Úrsula Corberó han sido algunos de los fichajes de Bvlgari y Pandora apuesta por Andrea Duro o Addison Rae, Tous no se queda atrás en su casting de embajadoras, aunque se decanta por la música frente al cine. La marca barcelonesa acaba de anunciar el fichaje de Aitana como nueva imagen de la casa, un contrato que la artista suma a otras colaboraciones con prestigiosas firmas como YSL Beauty, con la que trabaja desde hace más de un año. Aitana se ha convertido en toda una influencer para miles de veinteañeras que adoran y copian su estilo y, de hecho, se acerca a los 3 millones de seguidores solo en Instagram. En las imágenes que Tous ha presentado con motivo del estreno, la cantante posa guapísima con prendas sencillas en blanco y negro, su característica melena oscura con flequillo y varias joyas sencillas que encajan a la perfección en su estilo, muy parecido al de cualquier chica de su edad con pasión por las tendencias.

Exitazos también en el escenario

Pero las buenas noticias para Aitana no llegan únicamente al margen de la música, su verdadera vocación. La ex concursante de la novena edición de Operación Triunfo (concurso emitido hace ya cuatro años) se ha alzado con la distinción "fenómeno musical del año" ex aequo junto a Pablo López en los premios Onda. Sus últimas (y súper exitosas) canciones son en gran medida responsables de este premio: su tema con Pablo Alborán y Álvaro de Luna, Llueve sobre mojado, ha superado los 1,7 millones de visualizaciones en YouTube en solo una semana, mientras que Berlín alcanzó los 5 millones en menos de un mes. Eso sí, según internet, su gran hit del año ha sido el dúo con Zzoilo, Mon Amour: la colaboración les habría reportado 150.000 euros según las tarifas que YouTube y Spotify pagan a los creadores.