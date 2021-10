Ni vestido ni falda, Tamara Falcó sorprende con el look de invitada perfecto para bodas de otoño-invierno

Tras la presentación del proyecto hace unos días, Tamara Falcó continúa con la promoción de su primer libro de cocina, Las recetas de casa de mi madre, una prueba más de que su pasión por la cocina no se quedó en los fogones del programa Masterchef Celebrity. Esta vez, en lugar de asistir a El Hormiguero como colaboradora lo ha hecho como invitada y para la ocasión ha optado por un lookazo con sello español. Si la semana pasada Tamara nos desveló la chaqueta de tweed ideal para animar los pantalones más sencillos, con este último estilismo nos da las claves para acertar en bodas de otoño-invierno cuando no quieras llevar vestido ni mono.

Con la media melena recogida en una coleta baja y pulida de raya en medio, Tamara ha cedido todo el protagonismo al vestuario. Como decíamos, se trata de un conjunto dos piezas con estampado de motivos florales en morado y rojo. La firma Apparentia, una marca especializada en looks de invitada que también ha vestido a otras celebridades como Edurne, está detrás de esta propuesta confeccionada en crepe negro con bordados en rojo y morado. El conjunto está integrado, por un lado, por un top de mangas abullonadas y escote corazón, dos detalles que miran directamente a las tendencias, y por otro por un pantalón de tiro alto y bajo ligeramente acampanado. Este tipo de prendas de talle elevado son idóneas para estilizar la figura ya que alargan de manera visual la longitud de las piernas. Un total look perfecto para bodas de día o de noche en esta época del año en la que los vestidos sin manga pueden resultar demasiado fríos. Además, esta clase de conjuntos coordinados son muy fáciles de reciclar más allá de celebraciones, por ejemplo reutilizando las prendas por separado: el top con unos vaqueros y el pantalón con una camisa blanca sencilla en un look de trabajo.

¿Y el toque final de esta apuesta made in Spain? En la firma proponen combinar el look con unos stilettos rojos a juego con el estampado del diseño, en el caso de Tamara ha elegido unas sandalias de Mascaró en tono dorado. Como únicos accesorios ha optado por completar el vestuario con joyas de Tous, firma de la que es embajadora desde hace un tiempo, en concreto unos pendientes y un anillo de estética minimalista. El resultado, un conjunto impecable que confirma que tendencias y comodidad pueden ir de la mano y que lo mejor para construir un look que no necesite accesorios llamativos es apostar por prendas estampadas como protagonistas del estilismo.

