Zara lanza una colección de disfraces para ser la mejor vestida en tu fiesta de Halloween

Para acertar con el disfraz de Halloween hay quien se inspira en sus películas de terror preferidas o quien encuentra en la serie de moda del momento la elección ideal para soprender (como ocurrirá este año con el popular chándal de El juego del calamar). Por supuesto, los looks más extravagantes de las celebrities también pueden darnos ideas para la noche más terrorífica del año pero, por si esto fuera poco, ahora Zara te hará mucho más sencilla la búsqueda del disfraz ideal porque la marca ha lanzado una colección cápsula con seis diseños diferentes ideales para esas chicas que no quieren dejar de lado el estilo tampoco el 31 de octubre.

En una campaña especial, Zara propone como decíamos hasta seis disfraces diferentes: el robot (un mono metalizado de aspecto futurista), el look galáctico (un mono segunda piel con estampado de estrellas que incorpora dos guantes semitransparentes), la mariposa ( otro mono estampado, esta vez con una capa con mangas plisadas a modo de mariposa), el dragón (un mono rojo con un print que recuerda a la piel de este animal alado), el alien (un mono color verde neón) y la araña (la misma prenda con estampado de tela de araña en verde). Una serie de diseños ideales para esas chicas que se quieren disfrazar pero sin renunciar a las tendencias, algo que también puedes conseguir utilizando las prendas más oscuras de tu armario. Bautizada con el nombre de Game, esta colección nos invita a jugar con la moda y los estilismos se completan con accesorios fáciles de reciclar en conjuntos de diario. Por ejemplo, un bolso mini de abalorios de colores o unos botines de plataforma, un calzado supertendencia esta temporada.

El precio de los disfraces es de 49,95 euros y, de momento, siguen disponibles en la tienda online de la marca. Una elección perfecta para acertar con un look de Halloween de último minuto o para acudir a esa fiesta de disfraces con una apuesta que no sería tan complicada de reciclar en otras ocasiones especiales, por ejemplo en un conjunto de festival. Junto a estas apuestas, el gigante textil también hace un guiño a las tendencias en sus looks de belleza: manicuras metalizadas, sombras de ojos con destellos dorados o delineados extremos con toques de color funcionan como el perfecto toque final para ser la más cool de la noche de Halloween.