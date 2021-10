En un look de trabajo, como invitada a una boda o para salir a cenar: vuelve la camisa satinada

La sencillez minimalista de las camisas de fondo de armario adquieren un aire renovado gracias a detalles poderosos que hacen de estas prendas una apuesta especial que funciona como el perfecto toque final. Lo hemos visto en las blusas con cuello especial, una tendencia que engloba apuestas como los diseños de cuello victoriano o los recurrentes modelos de cuello bebé. Junto a estas compras clave del armario otoñal, destacan también las camisas satinadas. Este tipo de creaciones no pasan desapercibidas en el Street Style de las grandes capitales de la moda y regresan con fuerza al vestidor, conquistando a chicas con estilos diversos pero con ganas de desmarcarse de las combinaciones previsibles de esta época del año.

Si eres una nostálgica de la moda seguro que no has olvidado el que es uno de los desfiles más recordados de los últimos tiempos. En plena década de los noventa, el diseñador Tom Ford se estrenó como director creativo al frente de Gucci con una colección otoño-invierno 1995 que sigue inspirando a muchos amantes de la moda casi treinta años después. En ese desfile Kate Moss lució una favorecedora camisa azul satinada (una prenda que en la campaña posterior de la firma llevó la top Amber Valleta) que en el otoño de 2021 vuelve a ser tendencia. Este diseño fluido y de aire minimalista toma el relevo del popular slip dress e introduce un toque de sofisticación inmediato a cualquier look, por sencillo que sea. Así lo hemos visto en la pasarela, en las calles de las grandes capitales de la moda y en las colecciones de nueva temporada de marcas como Zara, donde la tendencia también se ha dejado ver en versiones muy variadas.

- Un cárdigan como toque final en todos tus looks de lunes a domingo

De París a Copenhague, las estilistas y editoras que marcan las tendencias a pie de calle se han rendido a la versatilidad de esta alternativa a la sobria camisa blanca. Da igual como sea tu forma de vestir, esta prenda satinada ofrece posibilidades casi ilimitadas, tanto en looks de día en clave informal como en estilismos nocturnos de alto impacto. Por ejemplo, hay quien opta por llevar la camisa satinada a modo de sobrecamisa, sobre camisetas sencillas, una fórmula ideal para dar un nuevo aire al vestuario urbano recurrente de lunes a domingo. Por otro lado, expertas en moda como María Bernad, amante de la estética vintage, se decantan por blusas satinadas de diseño especial que imaginamos a la perfección tanto con unos vaqueros rotos como en un look de invitada para bodas de otoño-invierno.

Por supuesto, en Zara ya podemos encontrar varias apuestas para rendirnos a la tendencia. Entre las novedades del gigante textil encontramos románticas blusas satinadas con botones forrados y detalles especiales, además de camisas estampadas de acabado fluido, una compra ideal para renovar la silueta working de siempre que desde la marca proponen combinar con faldas midi y botas altas. Sea como sea tu estilo, encontrarás los aliados infalibles para construir tu look en base a esta prenda protagonista, una inversión que animará el fondo de armario y que, sin duda, te resolverá más de un estilismo en lo que queda de año.

¿Y en la pasarela? Antes de llegar a los escaparates de tus tiendas preferidas, la camisa satinada se ha dejado ver sobre la pasarela de manera llamativa. Por ejemplo, en el desfile de Zimmermann para esta temporada de otoño/invierno 2021 2022, la marca propone una camisa multiestampada en color burdeos, una apuesta que conjuga varias tendencias ya que combina ese acabado satinado con detalles como las mangas abullonadas. Por su parte, Giorgio Armani traslada el efecto slip no solo a las blusas y camisas, sino a todo el vestuario, dando lugar a elegantes total looks. Otras firmas como Cecilie Bahnsen o Roksanda también han dicho sí a esta prometedora tendencia.