Nuevas imágenes de 'And Just Like That' revelan que el vestuario de Carrie Bradshaw es alucinante

Si hay consenso en algo entre los fans de Sexo en Nueva York es en que con seis temporadas y dos películas no bastan para olvidar el inconfundible y original estilo de Carrie Bradshaw. Y es que la protagonista de una de las producciones más aclamadas por la crítica es todo un referente de moda, posición que mantiene muchos años después. Por suerte para todos, el reboot de la serie (esta vez con otro nombre, And Just Like That) es tan real como que ya contamos con infinidad de imágenes del rodaje que no están dejando a nadie indiferente. Y, si no, atención a estos dos últimos looks sin precedentes.

El look más especial

Como sabes, Sarah Jessica Parker no solo protagoniza la serie, sino que también se queda con los estilismos más especiales del reparto. Cada capítulo suponía una lección de estilo y todo apunta a que la situación se mantendrá intacta en el esperado reboot. Una de las últimas imágenes con las que contamos señala a este espectacular traje hindú. El diseño en cuestión lo firma Falguin Shane Peacock y se trata, nada más y nada menos, que del set Lekha Lehenga (precio bajo solicitud): una falda bordada con hilos de seda multicolor combinada con un top azul marino, también bordado con hilo de metal dorado y mangas con paneles pasley. Dicho traje está recomendado por la propia firmapara lucir en ceremonias tan importantes como fiestas de compromiso y recepciones reales.

¿A dónde irá Carrie Bradshaw con él y con ese par de sandalias joya de Aquazzura? Tendremos que esperar para saberlo pero, a juzgar por la ajetreada vida de la columnista de Manhattan, todo es posible.

Una campesina 'chic' en Nueva York

Mucho menos llamativo pero igual de especial es este otro look con el que Sarah Jessica Parker rodaba una escena a las puertas de la que es su apartamento en la ficción. Esta vez, en clave rural. La actriz luce un vestido camisero de cuadros vichy en tonos rosas y volante en el bajo, combinado con una sudadera azul marino, pañuelo estampado en la cabeza y zapatos blancos de estilo mary-jane. Todo un misterio con el que el diseño de vestuario vuelve a dejarnos con ganas de más.