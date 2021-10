Esta temporada seguirás llevando traje, pero de pana

El traje de chaqueta y pantalón ha dejado de estar limitado al look de trabajo, por eso no sorprende que el dos piezas se haya reinterpretado en versiones de estéticas desenfadadas, por ejemplo a través de siluetas oversize, las preferidas de las amantes de las tendencias más influyentes. Pero, entre todas las alternativas que encontramos desde hace ya varias temporadas, este otoño-invierno destaca el traje de pana, un material ideal para los meses de frío que se avecinan. Tal y como se puede ver en el Street Style de las grandes capitales de la moda, la pana a todo color goza de un sitio privilegiado en el armario de estilistas, editoras y prescriptoras. Junto con los clásicos tonos neutros de esta época del año, destacan otras apuestas cromáticas mucho más alegres y luminosas, como el popular naranja o el rosa intenso.

Tomando como referencia los looks de las invitadas a los desfiles más exclusivos, el traje de pana se dibuja como una buena opción para acertar con un estilismo apto para días de frío pera alejado del clásico binomio de vaqueros y jersey, o cualquier otra mezcla previsible en esta época del año. La experta en moda Blanca Miró dice sí a esta tendencia, como así vimos a su paso por la semana de la moda de París, cuando acudió al desfile de Acne con un llamativo total look de pana en color coral intenso. Para evitar excesos, optó por accesorios sencillos -bolso marrón y botas de piel en negro- ideales para equilibrar el vestuario.

La influencer francesa Julie Sergent también ha cambiado el traje de siempre por este dos piezas para días fríos. En su caso, innova con un estilismo monocolor rosa chicle de pana gruesa, firmado por Longchamp, siendo lo más llamativo del conjunto el bolso a juego.

Si creías que esta tendencia no iba a tener su versión transgresora, basta con seguir echando un vistazo por el Street Style para convencernos de lo contrario. El traje de pana que adoran las amantes de las tendencias menos convencionales presenta un corte relajado y un talle bajo (sí, la cintura low está de vuelta nos guste o no), y en lugar de con camisas o blusas se lleva con originales cropped tops. No hay que olvidar mencionar que, a la hora de elegir calzado, funcionan tan bien los botines como las sandalias o las zapatillas, todo depende el aire que quieras introducir al look o de en qué tipo de plan quieras llevar el traje de pana.

En la pasarela, marcas como Longchamp presentaron en su colección para esta temporada un dos piezas de pana en color gris perla, un conjunto formado por una chaqueta tipo sahariana y un pantalón recto que se combina con unas zapatillas blancas. Saint Laurent también propone un dos piezas de pana en color verde aceituna o marrón chocolate, una apuesta con cierta inspiración años setenta ideal para llevar con camisas estampadas.